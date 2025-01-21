Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki hotel yangınında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Türkiye Turizm Bakanı Ersoy, otele itfaiye tarafından 'yangın yeterlilik' belgesi verildiğini, kendilerine itfaiye tarafından bu zamana kadar olumsuz bir bildirim yapılmadığını söyledi. Mahkeme kararıyla haber, röportaj ve eleştirilere yayın yasağı getirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de, gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde 10 olarak açıklanan ölü sayısı, öğleden sonra 76'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, 45 kişinin cenazenelerinin aileloerine teslim edildiğini bildirdi. Kimliği tespit edilemeyen cenazeler Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangını araştırmak üzere 6 savcı, 4 başmüfettiş görevlendirildi. İşletme sahibi de dahil 9 kişi de gözaltına alındı. Yangın ise yaklaşık 10 saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Kayak merkezinde tfaiyenin bulunmaması ve Bolu'da olması nedeniyle ekiplerin bölgeye gelme süresi bir saati buldu. Görgü tanıkları, "bu sebeple müdahalede geç kalındığını" vurguladı. T24'e bilgi veren kaynaklar, yangının mutfaktan çıkmış olabileceğini belirtti ve otelde kaçak kat olduğunu iddia etti. Olaya dair haberlere yayın yasağı getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin yangın yeterlilik belgesinin mevcut olduğunu belirterek, iki tane yangın merdiveni olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Ruhsat sürecinden iskan sürecine varıncaya kadar tüm süreçler incelenecek. Buna vesile olanlar kimlerse, kusur, ihmal varsa mutlaka bunların gereği yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir günlük milli yas ilanı etti.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken, ekiplerin çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sabah saatlerinde yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, yaralı sayısının da 32'ye yükseldiğini söyledi. Yerlikaya, 15.00 sularında yaptığı açıklamada ise ölü sayısının 66 olduğunu, yaralı sayısının da 51'e yükseldiğini duyurdu.