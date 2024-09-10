Boğazköy’de iş kazası
Boğazköy’de saat 11.45 sıralarında yaşanan iş kazasında 3 kişi yaralandı.
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Boğazköy’de saat 11.45 sıralarında yaşanan iş kazasında 3 kişi yaralandı.
Ağırdağ - Boğaz Yaşar Rahmioğlu Stadı tribün inşası esnasında, D.K.(E-51) sorumluluğundaki seyyar motorlu vinç kamyon aracın vinç kolunun kırma boğumun kaynak kısmından kırılması sonucu, tribün bağlantısı ve montajı yapan Engin YILMAZOĞULLARI (E-51), Savaş DAĞKUŞ (E-48) ve Yarash BEBITOV (E-36) yaralandı.
Olayda yaralanan üç şahsın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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