Boğazköy’de araç yangını

Boğazköy’de bu sabah bir araçta yangın çıktı. Araç sürücüsünün yanan araçtan inmesiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç marketin reklam panosu ile buzdolabına çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Boğazköy'de Atatürk Caddesi'nde bir marketin araç park yerinde Ümühan Başsın kullanımındaki JP 107 plakalı salon aracı park edeceği sırada, muhtemelen araçta oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile ön kaput ve pancuru yanarak zarar gördü.

Araç sürücüsünün yangından dolayı panikleyip araçtan inmesi sonucu, araç kontrolsüzce yoluna devam edip market önünde bulunan reklam panosu ile buzluğa da çarpması neticesinde hasar meydana geldi.

Fotoğraf: ARŞİV