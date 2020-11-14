Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın adaya gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 37’inci yıl dönümü kutlamalarına katılacak olması, aynı zamanda kapalı bölge Maraş’ın halka açılan kısmına gerçekleştireceği ziyaret konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin ilanının 37’inci yıl dönümü kutlamalarına katılması aynı zamanda kapalı bölge Maraş’ı ziyaret etmesinin “benzeri görülmemiş bir meydan okuma teşkil ettiğini aynı zamanda 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam anlamıyla aykırı olduğunu” iddia etti.

Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varlığı ve ziyaretinin “BM Genel Sekreteri’nin beş taraflı gayri resmi konferans toplama konusundaki çabalarını sabote ettiği aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ve olumlu bir ortam meydana getirilmesine katkıda bulunmadığı” da ileri sürüldü.

Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri, AB kurumlarının başkanları aynı zamanda AB üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına mektup göndererek, Türkiye ile KKTC’nin ileri sürülen faaliyetleri konusunda şikayette bulunduğu da ifade edildi.