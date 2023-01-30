BM Barış Gücü’nün görev süresinin 6 yerine 12 ayda bir yenilenmesi gündemde

Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ayda bir belirlenmek yerine 12 ayda bir yenilenmesi önerisinin gündemde olduğu, bu önerinin bugün onaylanması beklenen UNFICYP raporunda yer alacağı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin prosedürün değişmesinin gündemde olduğunu, İngilizler tarafından bir süredir gündeme getirilen öneride, UNFICYP’in görev süresinin yılda bir kez yenilenmesinin talep edildiğini yazdı.

Gazeteler, Kıbrıs'ın güneyindeki resmi kaynaklara dayandırarak verdikleri haberlerinde, bugün gerçekleşmesi öngörülen UNFICYP görev yenilemesinin, 12 ay olacağını ve Kıbrıs Rum liderliğinin buna onay verdiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, BM Genel Sekreteri’nin raporlarının her zamanki şekliyle her altı ayda bir çıkması ancak kararın 12 ayda bir onaylanmasını kabul ettiğini aktaran gazete, “Türk tarafınca ciddi bir ihlal gerçekleşmesi durumunda ise” Kıbrıs (güney) hükümetinin, tıpkı Maraş konusunda olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi’ne, özel karar çıkarılması için başvurabileceğini de vurguladı.