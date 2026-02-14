"Bizim elimiz taşın altında”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barikatlarda yaşanılan sıkıntılara ve yeni barikatlarla ilgili son duruma değindi.

"Bizim gözümüzde yeni kapılar meselesi, ekonomik, askeri ya da siyasi avantaj elde etme çabasının bir parçası değil!" diyen Erhürman, sorunun çözümü için tüm tarafların elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların Metehan geçiş noktasında yaşadıkları sıkıntıları üzüntüyle takip ediyorum. Konunun yoğun olarak tartışıldığı bu günlerde, bugüne kadar bu konuda yaşanan gelişmeleri ve yapılan girişimleri bir kez daha özetlemek istiyorum:

1. Göreve geldiğimiz ilk günlerde başlayan Metehan'daki ara bölgeye ilişkin yol genişletme çalışmalarında, Kıbrıslı Türk müteahhidin sorumlu olduğu kısım bir süre önce tamamlandı. Kıbrıslı Rum müteahhidin sorumlu olduğu kısmın tamamlanmasını bekliyoruz.

2. Sn. Hristodulidis ile yaptığımız görüşmeler sonucunda taahhüt edilen, Metehan'da güneyde toplam 7 kulübe ve yeterli sayıda görevli bulundurulmasının da bu çalışma sonucunda hayata geçirilmesini bekliyoruz.

3. Bu arada bu görüşmelerde gündeme getirdiğimiz ve 31 Ocak'a kadar yerine getirilmesi taahhüt edilen Derinya ve Bostancı'da da seyrüsefer çıkarılması olanağı henüz sağlanmadı. Bu taahhüdün yerine getirilmesini bekliyoruz.

4. New York'taki 5+1'de masada olan Haspolat, Akıncılar geçiş noktaları ve Kiracıköy'ü Eylence'ye bağlayan yol ve geçiş noktaları önerisi hala masada. Bu konu Sn. Guterres ile toplantımızda da gündemdi.

Haspolat ve Akıncılar geçiş noktaları hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar açısından yararlı. Kiracıköy-Eylence noktası daha fazla Larnaka'dan Lefkoşa'ya seyahat eden Kıbrıslı Rumlar için önemli. Ama bizim açımızdan sorun yok. Önemli olan, Rum-Türk fark etmez, adada yaşayan insanların günlük hayatlarının kolaylaştırılması.

Bu geçiş için bugüne kadar Sn. Hristodulidis tarafından gündeme getirilen "sıkıntılar" doğrultusunda, bizim tarafımızdan yeni bir yol yapılması dahil, dört ayrı yapıcı ve gündeme getirilen "sıkıntıları" giderici öneri yaptık.

5. Bizim için önemli olan,

a) Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarının kolaylaştırılması.

b) Geçişlerin artması ve kolaylaştırılması suretiyle Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin temaslarının artırılması.

c) Bir de iki liderin insanlarının sorunlarına Lefkoşa'da çözümler üretmesi dolayısıyla çözüm ikliminin oluşmasına katkıda bulunulması suretiyle sürecin önünün açılması.

6. Bizim gözümüzde yeni kapılar meselesi, ekonomik, askeri ya da siyasi avantaj elde etme çabasının bir parçası değil! Ekonominin güneye kayması dolayısıyla ekonomik açıdan aleyhimize de olabilir. Ama baktığımız yer orası değil, beşinci maddede saydığımız üç noktadır.

7. O nedenle, diğer tüm konularda olduğu gibi bu konuda da, iyi niyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

8. Hep söylediğimiz ve Sn. Guterres ile toplantımızda da tekrarladığımız gibi, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarını kolaylaştıracak bu kadar basit bir konuda bile çözüm üretemeyen iki liderin Kıbrıs sorununun esasıyla ilgili çözüm üretmesi kimsenin bekleyebileceği bir şey değil.

Bizim elimiz taşın altında. Tüm taraflar ellerini taşın altına koyacak ki hem bu sorun çözülsün, hem de sürecin ilerlemesi konusundaki samimiyet görülsün."