Kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp sahtekarlıkla para temin eden kişi tutuklandı

Mağusa’da bakan şoförü olmadığı halde kendisini bakan şoförü olarak tanıtıp, İskan Dairesi’ne ait evlerden birini kendisine kiralayacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunarak sahtekarlıkla bin 500 ABD doları temin eden Y.G.(E-51), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 2024 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bir “derbeder” şahıs tutuklandı

Girne’de, dün polis tarafından yapılan denetimlerde KKTC’de herhangi bir ikametgahı ve geçim kaynağı bulunmadığı tespit edilen A.Ö.(E-35), tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturma devam ediyor.