En fazla yağış metrekareye 17 kg ile Tatlısu’ya düştü
Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 17 kg ile Tatlısu’da kaydedildiğini açıkladı.
Daire tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefke, Sipahi ve Yeşilırmak’da metrekareye 16 kg; Yenierenköy ve Selvilitepe’de 15 kg; Esentepe’de 14 kg; Alsancak, Çamlıbel, Alevkayası ve Zaferburnu’nda 13 kg, Kozanköy, Lapta, Mehmetçik ve Ziyamet’te ise 12 kg yağış ölçüldü.
Ayrıca, Beyarmudu, Kalkanlı ve Dipkarpaz’da 11kg; Mağusa, Girne, Mallıdağ, Lefkoşa, Akdoğan, Beylerbeyi ve Gönendere'de 10 kg; Salamis, Ercan, Kantara, Taşkent, Değirmenlik, Zümrütköy, Kaleburnu, Taşpınar, Çayırova, Sandallar ve Pile'de 9 kg; Geçitkale, İskele, Doğancı, Dörtyol, Karaoğlanoğlu, Serdarlı, Akdeniz ve DÜÇ'te 8 kg; Türkeli, Balıkesir, Bostancı, Çayönü, Vadili ve Gönyeli'de 7 kg, Boğaz, Güzelyurt, Gaziveren ve YDÜ'de 6 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer yağış alan bölgelerde ise metrekareye 2 ile 5 kg arasında yağış düştü.