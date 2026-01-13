"Bizi geleceğe taşıyacak olan birbirimize olan bağlılığımızdır"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi'ne bağlı CTP Mormenekşe Ocak Örgütü tarafından Sosyal Buluşma etkinliği düzenlendi. Mormenekşe Ocak Örgütü Lokali'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda partili ve sempatizan katıldı. Etkinliğe Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu katıldı. MYK üyeleri Koral Aşam ve Hasan Öztaş ile ilçe yöneticileri de yer aldı. Eski Başbakan ve Genel Başkan Ferdi Sabit Soyer de etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Sosyal Buluşma’da konuşan Genel Başkan Sıla Usar İncirli, parti geleneğinin gücüne vurgu yaparak, "Bizi zor zamanlardan bugüne getiren ve geleceğe taşıyacak olan, birbirimize demir zincirin halkaları gibi olan bağlılığımızdır" dedi.

CTP Mormenekşe Örgütü Sekreteri Bedia Balses de, Genel Başkan Sıla Usar İncirli'ye temsili Mormenekşe Enginarı takdim etti. Ayrıca etkinlikte, CTP Mağusa İlçesi tarafından CTP Mormenekşe Örgütüne Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın fotoğrafı takdim edildi.

İncirli: CTP ruhu birbirimize olan bağlılığımızdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada parti geleneğinin temelini oluşturan örgütlü dayanışmaya vurgu yaptı. Bölgede güçlü, emeklerine sahip çıkan ve üreten kadınların varlığına dikkat çeken İncirli, kadınların örgütlü yapısının partiyle bağları güçlendirdiğini belirtti. Etkinlikte uzun süredir görmediği isimlerle yeniden buluştuğunu, yeni yüzlerle tanıştığını ve bunun heyecan verici olduğunu ifade eden İncirli, bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

CTP ruhunun, parti geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılan kopmaz bir bağ olduğunu vurgulayan İncirli, “55 yıl önce örgütlenen bir insanla bugün örgütlenen bir insan, CTP’nin değer ve ilkeleri çerçevesinde birbirine bağlıdır. Bizi zor zamanlardan bugüne getiren ve geleceğe taşıyacak olan, birbirimize olan bu bağlılık ve sevgidir” dedi.

Konuşmasının devamında ülkenin içinde bulunduğu duruma ve partinin hazırlık sürecine değinen İncirli, partinin iktidara gelme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, detaylı ve kapsayıcı çalışmalar yapıldığını ifade etti. Mevcut hükümetin ülkeyi büyük bir yıkımla karşı karşıya bıraktığını savunan İncirli, Kıbrıs Türk halkının değişim talebini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İncirli, CTP’nin iktidara gelmesi halinde yaratılan yıkımı durduracaklarını ve ardından ülkeyi her alanda ayağa kaldıracaklarını belirterek, hükümet programının hazırlandığını kaydetti. Kıbrıs Türk halkının CTP’yi beklediğini ifade eden İncirli, hedeflerinin Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni tek başına güçlü bir şekilde iktidara getirmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı.

Kayalp: İncirli’nin yakın zamanda Başbakan olarak görev yapacağına inanıyoruz

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mormenekşe Ocak Örgütü Başkanı İsmail Gürsoy ve Mormenekşe Ocak Örgütü Sekreteri Bedia Balses yaptıkları konuşmalarda katılımcılara teşekkür etti. Konuşmalarda, CTP’nin demokratik bir kurultay gerçekleştirerek Sıla Usar İncirli'yi genel başkan olarak seçtiği hatırlatıldı. Konuşmacılar, İncirli'nin kısa süre sonra Başbakan olarak görev yapacağına inandıklarını belirttiler.