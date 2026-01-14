Ankara temasları kapsamında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CHP'yi ziyaret ettiklerinden dolayı büyük bir onur duyduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından açıklama yapan İncirli, CHP ve CTP'nin Sosyalist Enternasyonal üyesi iki kardeş parti olduğunu hatırlatarak, "Bizi bir birimize bağlayan ortak değer ve ilkelerdir ve bu eksende kendi ülkelerimizde çalışmalarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Hukukun üstünlüğü, adalet ve barış ilkeleri bizim için çok önemlidir. Bu ilkelere bağlı daha çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Türkiye ile ilişkilere büyük önem gösterdiğinden bahseden Genel Başkan İncirli, bu ilişkilerin doğru zeminde, güçlü ve karşılıklı saygıya bağlı ilerlemesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

"Kıbrıs'ta mevcut statüko sürdürülemez"

Doğu Akdeniz'de de hızla değişen bir jeopolitik yapı olduğuna işaret eden Sıla Usar İncirli, "Bu bizi tedirgin ediyor. Bölgesel barış ve istikrarın anahtarı Kıbrıs'taki çözümdür. O yüzden Kıbrıs'taki mevcut statükonun sürdürülemez olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerine yer verdi. Ekim ayında Kıbrıs'ın kuzeyinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Kıbrıs Türk halkının çözüm istediğini bir kez daha teyit ettiğini aktaran CTP lideri, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ortaya koyduğu siyaseti pozisyonu ve ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz. CTP, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve parametlerine bağlı, Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe bağlı, özden gelen ortak egemenlik haklarını esas aslan bir pozisyonu var. Müzakere yoluyla kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının hem Kıbrıs, hem de bölge açısından çok önemlidir. Bu bir zorunluluktur" şeklinde konuştu.

"Hükümete karşı güven sorunu var"

Açıklamasında, Kıbrıs'ın kuzeyindeki UBP-DP-YDP Hükümeti'nin halka verecek bir şeyinin kalmadığını bir kez daha yineleyen Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk halkının hükümete güveninin sarsıldığının altını çizerek 2026'da erken genel seçim olacağını söyledi. Kıbrıs Türk halkının erken genel seçimi istediğini ve beklediğini vurgulayan İncirli, "CTP iktidara gelme sorumluluğunu taşır bir durumdadır" diye konuştu.