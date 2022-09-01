Genç sendikacı Ömer Naşit, ailesi ile birlikte adayı terk etme kararı aldığını duyurdu.

Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel İş Başkanlığını yürüten Ömer Naşit göç etme kararını sosyal medyadan açıkladı, “Bizden bu kadar, herkese selam olsun” notunu paylaştı.

“Bundan sonra, bizim için hayat mücadelesi başka koşullarda başka coğrafyada devam edecek” diyen Ömer Naşit “Bu memlekette insanca bir yaşamın olabilmesi için örgütlü mücadelenin büyüyerek devam etmesi gerekiyor. Ancak ben ve ailem için bugünden itibaren yurtdışında yeni bir hayat yeni bir macera başlıyor” ifadelerini kullandı.

İşte Ömer Naşit'in duygu dolu veda yazısı:

"BİZDEN BU KADAR, HERKESE SELAM OLSUN! 2002 yılında daha lise öğrencisi iken katıldığım Annan Planı mitinginden bu yana 20 yıldır hep aktif bir şekilde Kıbrıs Sorununun çözümü , Kıbrıslı Türklerin dünyanın bir parçası olabilmesi için örgütlü mücadelelerin içinde bulundum. CTP GÖ ve CTP’nin bir üyesi olarak aktif roller üstlendim.

2012 yılından bu yana ise DEV-İŞ’te emek mücadelesinde yer aldım. Bize Sendikadaki büyüklerimizin öğrettiği gibi Dili, dini, rengi, ırkı, inancı, partisi ne olursa olsun çalışanların ve üyelerimizin daha iyi bir yaşam sürmesi için örgütlü mücadelenin bir parçası olarak hep mücadele ettim. Bu memlekette insanca bir yaşamın olabilmesi için örgütlü mücadelenin büyüyerek devam etmesi gerekiyor.

Ancak ben ve ailem için bugünden itibaren yurtdışında yeni bir hayat yeni bir macera başlıyor.

Sendikam, evim DEV-İŞ’ de üstlendiğim Genel Sekreterlik ve DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Başkanlığına ise uzun yıllardır bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz Semih Kolozali kardeşim bugünden itibaren devam ettirecek. Koral Asam Başkan ve yönetim kurullarındaki arkadaşlar ile götürdüğümüz mücadelenin zerre eksilmeden devam edeceğine eminim.

Bu süreç zarfında Güney’den Kuzey’e Avrupa’dan Türkiye’ye sendikam vasıtası ile tanıştığım tüm meslektaşlarıma, örgütlü olduğumuz işyerlerinde emeğin değeri ve işyerinin devamlılığı ilkesi çerçevesinde ortak noktada buluştuğumuz işverenlere ve elimden geldiğince hep daha iyi bir yaşam sürmeleri için mücadele ettiğimiz üyelerimize teşekkür ederim.

Bilmeden sürç i lisan ettiysem affola.

Bu süreçte aldığımız karardan sonra yanımızda olan ve iyi dileklerini sunan ailem, dostlarım ve arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Bundan sonra, bizim için hayat mücadelesi başka koşullarda başka coğrafyada devam edecek.

Hoşça kalın."