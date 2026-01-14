“Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl” başlıklı basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, “3 yıl 8 ayı geride bıraktık. Hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Üstel, göreve geldikleri gün yarım kalan projeleri tamamlamak, hayata geçirilmeyen reformları yapmak ve halkın ihtiyaç duyduğu büyük projeleri başlatmayı hedeflediklerini söyleyerek, bu hedeflerin büyük bölümünü başardıklarını savundu. “Çünkü biz laf üretmedik, iş ürettik. Biz icraat hükümetiyiz, reform hükümetiyiz” diyen Üstel, aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini ifade etti.

Görev süresi boyunca enflasyon kaynaklı ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığını kabul eden Üstel, buna rağmen “Sorunlara rağmen ortaya koyduğumuz başarı açıktır, nettir ve kimse tarafından inkar edilemez” sözleriyle performanslarını savundu.

Ekonomi başlığında Üstel, maaşlarda ciddi yükseliş sağlandığını, 2026’da enflasyonun daha da düşmesiyle alım gücünde belirgin bir iyileşme olacağını iddia etti. Pahalılığın önüne geçmek için kontrol ve denetim mekanizmalarının devreye sokulduğunu söyleyen Üstel, elektronik etiket uygulamasını örnek göstererek, Haziran ayında e-fatura uygulamasına da başlanacağını kaydetti. Üstel ayrıca, 2022’de 74.2 milyar TL olan gayri safi milli hasılanın 2024’de 232.7 milyar TL’ye yükseldiğini, büyüme rakamlarının 2022’de 13.4, 2023’de 7.4, 2024’de 8.4 olduğunu aktararak kişi başına gelirin 2024’de 17 bin 498 ABD dolarına çıktığını söyledi ve bunun “tarihin en yüksek seviyelerinden biri” olduğunu savundu. “Halkımızı taksitli maaşa mahkum etmedik” diyen Üstel, çalışanlara ve devletten alacaklı tüzel kişilere karşı sorumlulukları yerine getirecek kaynağı yarattıklarını söyledi.

Sağlıkta “kağıt üzerinde kalan projeleri sahaya indirdiklerini” savunan Üstel, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin atıldığını ve 320 yatak kapasiteli olacağını belirtti. Girne Hastanesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yapımının yeniden başladığını ve yakın zamanda açılacağını, Karpaz Devlet Hastanesi inşaatının Pamuklu’da sürdüğünü söyledi. AMATEM’in servis olarak açıldığını, yeni binası için projenin başlatıldığını dile getiren Üstel, çeşitli bölgelerde sağlık merkezlerinin açıldığını, ambulans filosunun yüzde 70 büyütüldüğünü, Devlet Laboratuvarı projesinin bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağını kaydetti. Üstel, “Sağlık alanında ortaya koyduğumuz bu tablo sözde değil yapılan işlerle konuşulan bir tablodur” diyerek 2026’da sağlıkta yeni projelerin hayata geçeceğini söyledi.

“Ülkeye giriş-çıkışlar ve iç denetimlerde adımlar attık”

İçişleri alanında belediyelerin birleştirilmesiyle belediye sayısının 28’den 18’e düşürüldüğünü hatırlatan Üstel, Belediyeler Yasası ile belediyelerin gelir ve hizmet kapasitesinin artırıldığını iddia etti ve “Hiçbir belediyede bugün maaş krizi yoktur” dedi. Kamulaştırmada 582 dosyanın çözüldüğünü, yaklaşık 1 milyar 50 milyon TL ödeme yapıldığını söyleyen Üstel, MAKS projesinin yüzde 90’ının tamamlandığını, ülkeye giriş-çıkışlar ve iç denetimlerde adımlar attıklarını belirtti. Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin kurulduğunu söyleyen Üstel, Türkiye ile imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmasının fiilen uygulanmaya başlandığını, sınır kapılarında teknolojik donanımın sağlanacağını kaydetti. Polise araç ve personel desteği verdiklerini ifade eden Üstel, gerekli yasaların hazırlanıp Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu için de yasal düzenlemelerle sürdürülebilir finansman oluşturduklarını savunan Üstel, “Kaynak sağladık ve komisyonu ayağa kaldırdık” dedi. TMK ödemelerinin üçte birinin kendi dönemlerinde yapıldığını söyleyen Üstel, komisyon ayakta tutulmasaydı davaların büyüyeceğini ve inşaat sektörünün daha ağır risklerle karşılaşacağını iddia etti.

Gençler ve konut başlığında Üstel, kırsal kesim arsası dağıtımının sürdüğünü, “tarihte ilk kez” İlk Evim Kredisi’nin başlatıldığını söyledi. Çeyrek asır sonra sosyal konut projelerinin yeniden başladığını belirten Üstel, Güzelyurt’ta temel atıldığını, Alayköy için başvuruların başlayacağını, birçok bölgede yeni etapların devreye gireceğini ve projeler tamamlandığında 3 binin üzerinde sosyal konut yapılacağını ifade etti.

Eğitimde 30 yeni okul projesinin kazandırıldığını, 591 yeni derslik yapıldığını söyleyen Üstel, 2026 yılında öğle yemekleri için 80 milyon TL kaynağın ayrıldığını kaydetti. Yükseköğrenimde YÖDAK’la niteliği artırmaya dönük uygulamalar ve denetimlerin güçlendirildiğini, DAÜ’nün mali sorunları için adım attıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılıkta 2023-2025 döneminde toplam 6.3 milyar TL destek ödemesi yapıldığını, Genel Tarım Sigortası üzerinden de 1.5 milyar TL tazminat ödendiğini aktaran Üstel, üretimi bütüncül yaklaşımla desteklediklerini savundu. Ulaştırmada yeni Ercan Havalimanı ile yolcu sayısının ilk iki yılda yaklaşık yüzde 50 arttığını söyleyen Üstel, yıllardır bekleyen yol projelerinin tamamlandığını, fiber optik altyapı çalışmalarının başlatıldığını, deprem ve meteoroloji istasyonlarının kurulduğunu belirtti. Turizmde de “sadece sayıları artırmadık, algıyı, kaliteyi ve markayı da güçlendirdik” diyen Üstel, Ada Kıbrıs Projesi’nin başlatıldığını, THY ve A-Jet ile anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Çalışma hayatında aktif sigortalı sayısının 2022’de 120 bin 732’den 2025 Aralık’ta 168 bin 216’ya yükseldiğini, aktif-pasif oranının 2,93’ten 3,58’e çıktığını söyleyen Üstel, bunun son yılların en yüksek oranı olduğunu savundu. Prim destekleri, sosyal yardımlar ve sosyal hizmet yatırımlarına ilişkin rakamlar paylaşan Üstel, kamuda denetim genelgesiyle denetimleri sıklaştırdıklarını ve Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi’ni devreye aldıklarını ifade etti.

“Tüm krizlere karşı dirençli bir hükümetimiz var”

Enerjide Kıb-Tek’te üretimden dağıtıma dönüşüm süreci başlattıklarını belirten Üstel, 2022’den kalan 100 milyon dolarlık borcun ödendiğini, yakıt stoğunun güçlendirildiğini söyledi ve “Çok kısa bir süre içerisinde atılacak adımlar enerji politikamız açısından tarihi bir dönüm noktası olacaktır” dedi. BRT Yasası’nın kısa sürede Meclis’ten geçeceğini ifade eden Üstel, 2026 hedefleri arasında Lefkoşa’da 12 bin kişilik yeni spor kompleksi bulunduğunu da açıkladı.

Türkiye ile ilişkilerin “yaşamsal” olduğunu söyleyen Üstel, 2023-2025 döneminde imzalanan protokollerle toplam 46 milyar 400 milyon TL kaynak yaratıldığını belirterek, 2026 İktisadi ve Mali İş birliği Protokolünün büyük olasılıkla şubat ayında imzalanacağını iddia etti. Kıbrıs konusu başlığında ise “iki devlet vizyonu” vurgusu yapan Üstel, “Egemenlik ve garantörlükten taviz vermeyeceğiz” dedi ve “ucu açık müzakerelere başlamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Üstel, 2026 için hedeflerini “refah seviyesinin yükseldiği, alım gücünün gözle görülür şekilde arttığı bir ülke” olarak tarif ederken, “Tüm krizlere karşı dirençli bir hükümetimiz var. Hükümetimiz laf değil iş üretiyor. Gündemimizde erken seçim yok, devam eden projeleri tamamlamak var” sözleriyle erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Üstel ayrıca, her hafta bir bakanın basın toplantısı yaparak “üç buçuk senede ne yaptığını” anlatacağını da kamuoyuna duyurdu.