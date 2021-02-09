Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Covid-19 hastalarına ve sağlık çalışanlarına mesaj geldi. Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu salgının da birlikte atlatılacağına inanç belirtti.

Tatar paylaşımında “Birlikte başaracağız. Evde kal, güvende ol. Covid hastalarımıza acil şifalar dilerim. En zor şartlarda gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.