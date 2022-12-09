Birleşmiş Milletler'e "Varosha" başvurusu

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nden, Varoşa olarak bilinen Mağusa’nın tellerle çevrili kapalı Maraş bölgesin için tedbir alınmasını istedi. Kıbrıslı Rum parlamenterler "yasa dışı" olarak niteledikleri Maraş'taki Türkiye planına yönelik, uluslararası kuruluşlardan somut tedbirler alması talebinde bulundu.

Kıbrıs'ın güneyinde Temsilciler Meclisi oturumunda oy birliğiyle yapılan açıklamada, "sözde Başbakan" olarak anılan Ünal Üstel'in "Maraş tümüyle açılacak" sözlerine atıf yapıldı, Birleşmiş Milletler kararları anımsatıldı ve bu yöndeki sözler kınandı.

Temsilciler Meclisi; bu açıklamaların Kıbrıs halkına karşı kışkırtıcı ve duyarsız açıklamalar olduğunu savundu, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözüme ulaşılması için harcanan her çabayı böylesi sözlerin baltaladığı kaydetti.

Temsilciler Meclisinin açıklamasında bundan başka BM Güvenlik Konseyi’nin Mağusa’yla ilgili 550/1984 ve 789/1992 sayılı kararları, ayrıca Güvenlik Konseyi’nin Mağusa şehriyle ilgili söz konusu kararlara uymayan her türlü faaliyete uyulmamasının sorumluluğunun sadece Türkiye hükûmetine ait olacağının ve her türlü faaliyetin BM kararları çerçevesi içerisinde olması gerektiğinin belirtildiği 9 Kasım 2019’daki açıklaması hatırlatıldı.