Birleşik Krallık'ta "Kıbrıs'ın Geleceği" adlı seminer düzenleniyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) tarafından düzenlenecek çevrimiçi seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde 24 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.

Siyasiler, hukukçular ve akademisyenlerin yanı sıra, çeşitli konuşmacıların yer alacağı seminerde, Birleşik Krallık Milletvekili Sir Iain Duncan Smith, Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri ve BK Milletvekili Sir Jeffrey Donaldson, İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı ve Cyprus Mail yazarı Alper Ali Rıza, Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile 1963’te “Kıbrıs Cumhuriyeti” Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın asistanı olan Dr. Christian Heinze konuşma yapacak.

“Zoom” üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte, “yaklaşmakta olan Kıbrıs toplantıları, çözüm olasılıkları, 5+1 konferansı” konuşulacak ve seyircilerin sorularına yanıt verilecek.

Etkinlikler, “Birleşmiş Milletler müzakerelerinde ve ötesinde ne olabileceğine dair sahici ve özgür bir tartışma yaratmak ve çok uzun zamandır uluslararası ölçekte görmezden gelinen bir toplum olan Kıbrıslı Türklere söz hakkı vermek için” düzenliyor. Bu çerçevede 24 Mart’ta bir seminer daha düzenlenecek.

Etkinlik detayları şöyle:

“Online Seminer: Kıbrıs’ı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? İki Devlet mi? Federalizm mi? KKTC’nin tanınması mümkün mü?’ Tarih ve saat: 24 Şubat 2021, Çarşamba saat 19:00 (GMT)

Yer: Zoom, https://zoom.us/webinar/register/WN_dqYM5rLZRXGwo_SxFu7PDw.”

Konuşmacılar ve özgeçmişleri ise şöyle:

“Sir Iain Duncan Smith – Birleşik Krallık Milletvekili

Muhafazakâr Parti’nin ve muhalefetin geçmiş liderlerinden Sir Iain Duncan Smith, Türk seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerden olan Chingford & Woodford Green’in 1992’den beri milletvekili.

Sir Jeffrey Donaldson – Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri, Birleşik Krallık Milletvekili & Türkiye ‘Partiler Üstü Parlamento Grubu’ (APPG) Başkanı

Ulster Birlik Partisi’ndeyken (UUP), parti lideri David Trimble’a Kuzey İrlanda barış sürecinde yaptığı muhalefetle biliniyor. Kuzey İrlanda’nın en uzun süredir görevde olan milletvekilidir. Aralık 2019’dan beri Avam Kamarası’nda Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri.

Alper Ali Rıza – İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı ve Cyprus Mail yazarı

1980’den beri birçok davada yer almıştır. Cyprus Mail’de düzenli olarak yazmaktadır, akıcı Yunanca ve Türkçe konuşmaktadır.

Oğuzhan Hasipoğlu – KKTC Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı, KKTC Milletvekili

Kıbrıs Müzakere sürecinde şu görevlerde bulundu: Annan Planı Müzakere sürecinde Deniz Hukuku Teknik Komite üyesi (2004), altı başlıktan sorumlu Müzakere Heyeti Üyesi ve Hukuk Danışmanı (2010 – 2015), Kıbrıs Müzakereleri Mülkiyet Komitesi Üyesi (2015). 2017’de ise İsviçre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinde UBP temsilcisi olarak yer aldı. Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde düzenlenen, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinin aylık toplantılarına UBP Dış İlişkiler üyesi olarak katıldı. Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de üye olarak bulundu. Ayrıca Mecliste Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığını yürüttü.

Dr. Christian Heinze – “Kıbrıs Cumhuriyeti” Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı Asistanı (1963)

İçtihat Bilimi, Hukuk Doktoru. Anayasa Hukuku ve Ekonomi ve Kamu Hizmetleri İdari Hukuku alanlarında 1966’dan beri avukatlık yapmaktadır. Hukuki ve siyasi konularda yazılar yazan Prof. Heinze, Avusturya’da emekli oldu. Geçici görevler: 1963 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Alman Büyükelçiliği.”