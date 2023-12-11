Tünay MERTEKÇİ

Kıbrıs’ın güneyinde geçtiğimiz günlerde kuruluş kongresini gerçekleştiren “Volt Kıbrıs” siyasi partisinin eş başkanı, aynı zamanda milletvekilliği görevine de devam eden Aleksandra Attalides, birleşik bir Avrupa’da, birleşik bir Kıbrıs için mücadele ettiklerini vurguladı. YENİDÜZEN’e konuşan Aleksandra Attalides, Volt Kıbrıs ile ilgili bilgi verdi ve yönetimlerinde Kıbrıslı Türk arkadaşlarının da olduğunu söyledi. Volt Kıbrıs olarak yolsuzluğa sıfır toleransı öncelikli görev olarak üstlendiklerinin altını çizen Attalides, Kıbrıs’taki bölücülük ve askerleştirme rejiminin de sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

“Zorluklar ve sorunlar oldukça fazla...”

Crans Montana’da görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Kıbrıs sorununun “çok tehlikeli bir aşamaya” girdiğine dikkat çeken Attalides, bu tehlikenin farkına varılması gerektiğine vurgu yaptı. Söz konusu durumda, “dondurulmuş müzakerelerin” Kıbrıslıların geleceği açısından tehlikeli olduğunu belirten Attalides, “birilerinin” bunu hesaba katmadan dinlendiğini söyledi. Görüşmelerin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde devam etmesini umduğunu ifade eden Attalides, Kıbrıs’ın güneyinde de birçok sorun ve zorlukla mücadele edilmek zorunda kalındığını kaydetti. Bazı politikacıların, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında “psikolojik bölünme” geliştirdiğinin altını çizen Attalides, bunun da mevcut duruma olumsuz yansıdğını dile getirdi. “Ne yazık ki yolsuzluk, zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğimizi etkiledi. Zorluklar ve sorunlar çok...” ifadelerini kullanan Attalides, son yıllarda art arda karşılaşılan krizlerin mevcut duruma olumsuz etkisinden de bahsetti.

“Avrupa, Kıbrıs’ın geniş ailesi...”

Avrupa’yı, Kıbrıs’ın “geniş ailesi” olarak niteleyen Attalides, “Göç, ekonomi, iklim, enerji ve sağlık krizleriyle, geniş Avrupalı ailemizle birlikte yüzleşmek için reformlara ve modernizasyona ihtiyacımız vardır” dedi. Kıbrıs sorununun, krizlerin etkin bir şekilde çözümlenmesinin önünde bir “fren” olduğunu söyleyen Attalides, “Kıbrıs'ın yarısı ne iklim kriziyle, ne sağlık kriziyle, ne de göç kriziyle mücadele edebilir. Birlikte daha iyisini yapabiliriz!” diye konuştu. Siyasi partilere yönelik eleştirilerde de bulunan Attalides, siyasi partilerin vatandaşı dinleyecek alan bırakmadığını ve bunun için gerekli ortam yaratmadığını vurguladı. Kadınların barış süreçlerine katılımına ilişkin BM kararını da hatırlatan Attalides, söz konusu kararı müzakere masasında iki tarafın da hiçbir zaman dikkate almadığının altını çizdi. Eşbaşkanı olduğu, Kıbrıs’ın güneyinde yeni kurulan Volt Kıbrıs partisiyle ilgili de konuşan Attalides, Volt Kıbrıs’ın, Volt Avrupa hareketinin bir üyesi olduğuna dikkat çekti. Volt’un, ilerici, yeşil ve barışçıl bir karaktere sahip olduğuna vurgu yapan Attalides, “Sesimizi, aynı değerleri paylaşan tüm Avrupalıların sesiyle birleştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

“AB bünyesinde birleşik bir Kıbrıs”

Amaçlarının, demokratik, tüm vatandaşları için eşit ve adil, küresel zorluklara cevap verebilecek bir Avrupa Birliği bünyesinde birleşik bir Kıbrıs olduğuna işaret eden Attalides, Volt’un birçocuk sorunun çözümüyle ilgili önerileri olduğunu ifade etti. Barış, göç, iklim krizi, enerji krizi ve sağlık sorunlarıyla kolektif olarak yüzleşmek gerektiğine dikkat çeken Attalides, aksi takdirde bu sorunların karşısında zayıf kalınacağının altını çizdi. Volt’un tüm Kıbrıslıların partisi olduğuna işaret eden Attalides, Kıbrıslı Türkler, Rumlar, Ermeniler, Maronitler ve Latinlerle birlikte çalışmayı arzuladıklarını vurguladı. Attalides, “Volt, karşılaştığımız zorluklara katkıda bulunmayı amaçlayan ve kolektif iyiliği her şeyin üstünde tutan partidir” ifadelerini kullandı. Yaşamları ve hayalleri yıkan yoksulluk, evsizlik, kötü çalışma koşulları, yoksulluk maaşları veya emekli maaşları gibi sorunların olduğu yerde, başka gelişmelerle övünülemeyeceğinin altını çizen Attalides, “Ülkenin başına bela olan, demokrasiyi ve milletin iradesini yıpratan yolsuzluğa sıfır toleransı öncelikli görev olarak üstleniyoruz” dedi.

“Bölücülük ve askerleştirme rejimi sona ermeli”

Attalides, “Önceliğimiz, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, ırk, din, ulusal veya başka kökene dayalı ayrımcılığa maruz kalmadan, herkesin tüm Avrupa vatandaşlarıyla aynı haklara ve fırsatlara sahip olması için çalışmaktır” dedi. Kıbrıs'taki bölücülüğün ve askerleştirme rejiminin sona ermesi gerektiğine vurgu yapan Attalides, bu sorunların tüm Kıbrıslılar için çok büyük riskler taşıdığını dile getirdi. Kıbrıs sorununun, BM kararlarında tanımlanan siyasi eşitlikle, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözülebileceğini belirten Attalides, bugüne kadar müzakere süreçlerinde sağlanan tüm yakınlaşmaların da önemine işaret etti. Kökeni ve dini ne olursa olsun, bölünmeyi kabul etmeyen tüm Kıbrıslıların bir arada durması gerektiğine dikkat çeken Attalides, barışçıl ve umutlu bir gelecek için mücadeleye devam edileceğini ifade etti. Attalides, “Birleşik bir Avrupa'da birleşik bir Kıbrıs. Volt Kıbrıs, çocuklarımızın güven ve refah içinde yaşayacağı, ortak bir geleceğe inanan herkesin partisidir. Partinin yönetiminde Kıbrıslı Türk arkadaşlarımız da vardır. Ülkemizde aklın ortak sesi olabilmek için daha fazla kişinin işbirliği ve yardımını bekliyoruz” diye ekledi.