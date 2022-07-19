Ev açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar K. C. ve M.G.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme K.C’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi, M. G. Y. ise ‘ülkede kaçak olması’ dikkate alınarak yargılanmayı cezaevine bekleyecek.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 18 yaşındaki zanlılar K. C. ve M.G.Y’nin 28 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında Cihangir Lefkoşa da sakin Esin Çelebi'nin (K-55) sorumluluğunda bulunan ikametgâhın güneye bakan demir bahçe kapısının üzerindeki asma kilidi muhtemelen sert bir cisimle vurup kırmak suretiyle açarak ikametgâhın içerisine girdiklerini belirtti. Polis, zanlıların ikametgahta bulunan 2 klimayı, pencere ve kapılarında bulunan toplam 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere ve ikametgâhın bahçe kısmında duvarında monteli vaziyette bulunan gazlı şofben ve 2 adet lavabo çeşmesini sirkat ettiklerini anlattı.

“2021 yılından beridir ülkede yasa dışı”

Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada Minareliköy sanayisinde faaliyet gösteren bir işletmeye 28 Mayıs’ta zanlı 2’nin klima motoru sattığının tespit edildiğini belirten Polis, zanlıların birlikte karakola celp edildiklerinde işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep eden Polis ayrıca zanlı M.G.Y.’nin 2021 yılı Ekim ayı itibari ile ülkede kaçak olarak ikamet ettiğini belirtti.

Biri tutuksuz yargılanacak, biri cezaevinde bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlı K. C.’nin davasında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Kıdemli Yargıç Ozankaya zanlı M. G. Y.’nin ise ülkede kaçak olmasını dikkate alarak davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.