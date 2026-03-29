“Bireysel silahlanma güvenlik değil, şiddetin uygulanmasını kolaylaştırır”

Avukat Aslı Murat, dün akşam Gönyeli’de gerçekleşen ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından açıklama yaptı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde verdiği silah izinlerine dikkat çekti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 27 yaşındaki şahsa silah izni verdiğinden bahseden Murat, 600 kişiye silah izni verilmesinin ardından o dönemde “güvenlik için verildi” diyen hükümet yetkililerini eleştirdi, “Şeker dağıtır gibi tabanca izni vermek, güvenlik politikası değil, şiddeti sivilleştirmektir” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin şiddetle mücadele etmediğine de vurgu yapan Aslı Murat, toplumun en küçük tartışmayı bile silahla çözme düşüncesine kapıldığını söyledi.

Gönyeli’de dün akşam 27 yaşındaki bir şahıs, komşusuyla girdiği tartışma sonrası komşusuna ateş açarak, söz konusu şahsı yaralamıştı.

Murat’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Şeker dağıtır gibi tabanca izni vermek, güvenlik politikası değil, şiddeti sivilleştirmektir.

Dün akşam Gönyeli’de yaşananlar, bu gerçeğin en net örneğidir.

Sebebi her ne olursa olsun, 27 yaşında bir genç ruhsatlı silahı ile komşusunu yaralayabildi.

Şimdi soralım:

Bu kişinin ruhsatı iptal edilse ne olacak?

Ya öldürseydi?

Mesele olaydan sonra ne yapıldığı değil,

bu silahların baştan neden verildiğidir.

27 yaşında bir genç, hangi gerekçeyle ruhsatlı silah alır?

Gerçekten hangi “güvenlik” ihtiyacı bunu meşru kılar?

Belki o dönem almamış olabilir ama yakın zamanda yaklaşık 600 kişiye tabanca ruhsatı verildiği herkesin hatırındadır. O zaman da bireysel silahlanma eleştirilmişti ve hükümet üyeleri bu kararı “güvenlik” diye savunmuştu.

Ama gerçek şu:

Bireysel silahlanma güvenlik değildir.

Aksine, şiddetin uygulanmasını kolaylaştırır.

Üstelik bu ülkede şiddetle gerçek bir mücadele de yok.

Bu yüzden insanlar, tartışmayı bile silahla “çözebileceğini” düşünecek noktaya geldi.

Sonuç çok net:

Şiddet ve bireysel silahlanma normalleşiyor, meşrulaştırılıyor. Neticede topluma zarar veriyor.”