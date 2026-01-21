“Bir yıl içerisinde %140 artış yapıldı”

UBP-DP-YDP Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla, belediyelerin su alış fiyatı Ocak 2026 itibarıyla 24,5 TL’ye yükseltti. Zam kararı Resmi Gazete’de yayınlanırken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yapılan zama tepki gösterdi.

Ocak 2025’te 10,5 TL olan fiyatın sadece bir yıl içinde yaklaşık %140 artması anlamına geldiğini söyleyen Şenkul, aynı yıl içinde yapılan ikinci artış olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

Murat Şenkul, “Hayat pahalılığını ucuzlatacak önlemler alınıyormuş diye açıklamalar yapılıyor. Fiyatlarını güncellemek zorunda kalan belediyeler ise suçlu ilan ediliyor. Bir yılda su temin fiyatını bu ölçüde artıran bir anlayış, hayat pahalılığı veya enflasyonla mücadele edemez” ifadelerini kullandı.