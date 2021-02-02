Bir “temaslının” isyanı: Kimse sormuyor, özen yok!

Doktorunun “pozitif” olması nedeniyle “temaslı” konumuna geldiğini açıklayan Çidem Çağlar Taşlı isimli genç, bu süreçte kimsenin kendisiyle iletişim kurmadığını, temaslı olduğunu bildirmesine rağmen de test yapılmadığını belirtti.



“Ne birimlerin birbirinden haberi var, ne dikkat ne de takip var” diyen Çidem Çağlar Taşlı, Girne Hastanesi’nde temaslı ve temassız kişilerin aynı ortamda test yaptıklarını da anlattı.



Temaslı olarak test yaptırmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep ettiklerini, ancak izinlerinin onaylanmadığını da söyleyen Çidem Çağlar Taşlı, “Lütfen ama lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın çünkü böyle bir sistemde korunmanın başka yolu yok” diye uyarıda bulundu.



Covid-19 süreci boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına olağanüstü uygun davrandığını anlatan Çidem Çağlar Taşlı, komşuları hatta ailesiyle dahi görüşmediğini, ancak, test yaparak gittiği doktorunun “pozitif” olduğunu öğrendiğini belirtti.



“Bizi gittiğimiz hastaneden arayan ve bilgi veren kimse olmadı” diyen Çidem Çağlar Taşlı, temaslı olduğunu sisteme kendisinin bildirdiğini ifade etti.



Çidem Çağlar Taşlı yaşadıklarını devamla şöyle özetledi:



“Otelde yer olmadığı söylendi, aradan 5 gün geçti, nasıl olduğumuzu veya karantinaya uyup uymadığımızı, evden çıkıp çıkmadığımızı ne soran oldu ne de denetleyen”



“Gelelim test yaptırma olayına! Temaslı takip merkezini tekrar aradık, yeniden isim verdik ve evde olduğumuzu söyledik. Bize temaslıların Lefkoşa’da test yaptırması gerektiğini söylediler. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı sayfasından izin doldurduk ve iznimiz onaylanmadı! Polis, temaslı takip arasında yapılan telefon konuşmalarından sonra Girne Akçiçek Hastanesi’nde test yaptırabileceğimizi söyledi.”



“Bugün sabah Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne gittik, kapıdan girmeden temaslı olduğumuzu söyledik, oradaki görevli yüzümüze bile bakmadan acilden içeri sıraya girmemizi söyledi. Sonunda PCR testini yaptırdık ve eve geldik. Bu akşam sonucu çıkacak.”

“Burada neden bunları yazdım: Ne birimlerin birbirinden haberi var, ne dikkat var ne takip var ne de özen var... Temaslı biri temassız biri ile aynı ortamda bekliyor ve test yaptırıyor. Kimsenin sorduğu falan yok! Bir de Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin girişinde dezenfektanların içi boş.”