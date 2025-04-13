“Bir kuruşluk iradesi olmayanların siyasi rant uğruna bizi düşürdükleri haller bunlar”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, son günlerde başörtüsü tüzüğü adı altında yürütülen uygulamalara ve buna paralel olarak sosyal medyada Kıbrıslı Türklere yönelik hakaret içeren paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, din düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Rumculuk gibi ithamlarla hedef alınan toplumun bölünmeye çalışıldığını kaydeden Erhürman, “Bu ülkeye, bu halka karşı içinde her nedense kin ve nefret taşıyanlar ve onlara zemin hazırlayanlar var bir tarafta” dedi.

Erhürman, açıklamasında toplumun bir kesimini hedef alan söylemlere karşı, “Biz, bu ülkeyi seven, bu halkın gailesini çeken insanlarız. Dönüştürülmeyeceğiz, başkalaştırılmayacağız. Kendi kurallarımızla, geleneklerimizle bu ülkede kardeşçe yaşayacağız. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan organize saldırılara da işaret eden Erhürman, “Yapana değil, yapılmasına zemin hazırlayana bakmak gerek. Bir kuruşluk iradesi olmayanların, iki kuruşluk siyasi rant hevesiyle bizi düşürdükleri haller bunlar” dedi.

“Hiçbirimiz hiçbir yere gitmeyeceğiz” diyen Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarımızın terk etmek istemeyecekleri, dönmek isteyecekleri bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Endişeye mahal yok! Bu topraklarda nefret ve kin azınlıkta, sevgi her zaman çoğunluktadır…”