Bir kadın cinayeti daha!

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 41 yaşındaki S.A.T., tartıştığı eşi 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’i spiral iş aletiyle başına vurarak öldürdü. Zanlı polis tarafından tutuklandı.

​Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. S.A.T. (E-41), yönetimindeki araçla eşi Rukiye Tunçer (K-35) ile birlikte Güzelyurt istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada aralarında tartışma çıktı.

​Tartışma sırasında araç, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir iş yerini geçtikten sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Tarlada yaklaşık 110 metre ilerledikten sonra duran aracın içinde S.A.T., araçta bulunan spiral aletiyle eşi Rukiye Tunçer’in başına vurarak katletti.

​İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, zanlı S.A.T.’yi tutukladı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.