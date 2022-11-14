Bir haftada 7 yangın; 114 bin TL'lik zarar

İtfaiye, 7 - 13 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde, ülkede toplam 7 yangın ve 40 hususi servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zararın yaklaşık 114 bin TL olduğu belirtildi.

Bahse konu tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçlarda ve konutlarda meydana gelen elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, aracın patlayan yağ hortumundan sızan yağın sıcak egzoz üzerine akması” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise şu şekilde sıralandı:

“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ralli yarış etkinliğinde ve gerçekleşen eylemde yangına karşı tedbir alınması, balkonda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimleri verilmesi, yağışlar nedeniyle yolda biriken suların tahliyesi, araçların motor bölümünde, asansör boşluğunda, kale surları üzerinde mahsur kalan kedilerin ve evin demir parmaklıkları arasına sıkışan, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, trafik kazası sonucu devrilen akaryakıt tankerinin güvenlik önlemlerinin alınarak yol güvenliğinin sağlanması ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şahısların araçtan çıkarılıp devlet hastanesi morguna sevk edilmesi.”