Bir haftada 68 trafik kazası, 1 ölü, 23 yaralı…

Kıbrıs'ın kuzeyinde 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 68 trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 1 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 4 milyon 511 bin 105 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa 20, Gazimağusa 10, Girne 26, Güzelyurt 7 ve İskele 5 olarak açıklandı.