Bir haftada 27 adet yangın meydana geldi

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçen hafta 27 adet yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğü’nün yayınladığı rapora göre, 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan yangınlar sonucunda 1 milyon 225 bin TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel sebepleri şöyle verildi:

“Söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın motor bölümünde oluşan mazot kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, sönmemiş kömürlerin kuru otları tutuşturması, saç açıcının kimyasal reaksiyona uğrayarak alevlenmesi ve kişi/ler tarafından yakma.”

İtfaiye, ayrıca özel servis olarak adlandırılan 21 adet faaliyette bulundu.

Bunlar, yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, trafik kazasında araçta sıkışan şahısların kurtarılması, üç metre derinlikteki boş havuza düşen şahsın kurtarılması, su kuyusu içerisine düşen tavuğun kurtarılması, yangınlara karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.