Bir haftada 26 yangın

İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta içerisinde Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam 26 yangına ve 24 olaya müdahale edildiğini, yangınlar sonucu 1 milyon 397 bin 500 TL’lik zarar meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri ;“temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, elektrik kaynaklı kısa devre, kişi/ler tarafından yakma, kaynak makinesinden ve rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine çarpıp atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak verildi.

Meydana gelen 26 yangının 11’i Lefkoşa’da, 5’i Girne’de, 3’ü Gazimağusa’da 2’si ise Vadili’de gerçekleşti. Hafta içerisinde Çağlayan, Gemikonağı, Geçitkale, İskele ve Güzelyurt’ta birer yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini hususi servis olayları da şu şekilde:

“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörlerde mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen oğlakların, depoların arasında mahsur kalan ve havuza düşen köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, ralli yarışlarında yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”

İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınacak tedbirlerle olası felaketlerin önlenebileceğini de hatırlatarak, aşağıdaki yangın tedbirlerini paylaştı:

“1. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

2. Spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran iş aletleri ile çalışma yapılacağı zaman, çevredeki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

3. Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması olası bir yangının sirayet etmesini önleyecektir.

4. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler, güneş altında kaldığı zaman mercek görevi görüp yangına sebep olduğundan, cam ve pet şişeler çevreye atılmamalıdır.

5. Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

6. Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.”

7. Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir.

8. İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.

10. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”