Bir haftada 16 yangın...

İtfaiye Müdürlüğü, ülkede geçen hafta 16 yangına ve 12 olaya müdahale ettiğini, yangınlar sonucu yaklaşık 725 bin 680 TL zarar meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, faal durumdaki aspiratör fanının sıkışıp ısınması, gaz kaçağı sonucu meydana gelen gaz patlaması, spiral makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kırık cam parçalarının güneş altında kalıp kuru otları tutuşturması ve temizlik maksatlı yakma" olarak yer adı.

İtfaiye ekiplerinin müdahal ettiği hususi servis olayları ise şöyle: "Balkonda mahsur kalan ve intihara teşebbüs eden şahıs ile ayağı oturma bankına sıkışan çocuğun kurtarılması, ağaç dalları ile trafo arasında ve aracın makine bölümünde sıkışan, ağaç üzerinde mahsur kalan, evin su deposuna düşen kedilerin ve kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, özel görev ve hayatını kaybeden şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.