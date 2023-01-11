Bir forklifti iki kişiye sattığı gerekçesiyle tutuklandı

Şirketine ait forklifti iki kişiye sattığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı E.H., Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, zanlı E.H.’nin Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlı E.H.’nin 29 Eylül 2022 tarihinde Haspolat’ta kendisine ait şirkete ait forklifti fatura ile Ü.A.’ya 92 bin 800 TL’ye sattığını, O.A.’ya ise 25 bin Sterlin karşılığında sattığını anlattı. Polis, telefonla karakola çağrılan zanlının Ledra Palac geçiş noktasından çıkış yapmak isterken tutuklandığını anlattı. Zanlının, konu forklifti O. A.’ya 25 bin stg karşılığında satıp, 17 bin sterlin aldığını beyan eden Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.