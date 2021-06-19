‘Bir çocuğun kahramanı olur musun?’
GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi çocukların hayatlarına dokunmaya, hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor…
GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu, bugüne kadar 200 çocuğun hayatına dokundu. Pandemi döneminde bilgisayar kampanyası başlatan grup, 200 çocuğa bilgisayar sağlayarak, onların da online eğitime katılmasını sağladı.
Şimdi de ‘Bir çocuğun kahramanı olur musun?’ isimli karma sergi düzenleniyor. Sergi ile ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanacak.
Kıbrıs’ın değerli sanatçılarının eserlerinin yer alacağı ve 21-23 Haziran tarihleri arasında ziyaretçi kabul edecek olan sergi, Lefkoşa Saçaklı Ev’de gerçekleşiyor. Etkinlik merkezinde veya çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek sergiden elde edilecek gelir, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri veya diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanılacak.
Fayka Arseven KİŞİ
GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi çocuklara ‘kahraman olmaya, bulmaya’ devam ediyor. Bugüne kadar eğitime yaptıkları katkılar ile 200 çocuğa bilgisayar sağlayan grup, şimdi de 18 sanatçının eserleri ile karma sergi düzenliyor. Sergiden elde edilecek gelir yine çocukların ihtiyaçlarına kullanılacak.
Grup üyesi Umut Zeki, “bir çocuğun elinden tutmakla onun hayatını nasıl değiştirdiğini gördük” diyerek, “öyle anlar yaşadık ki gözlerimiz dolu dolu oldu” dedi.
Serginin düzenlenmesine öncülük eden Özge Yorulmaz da, 20 Haziran’da online sergi, 21-23 Haziran’da da Saçaklı Ev’de düzenlenecek sergi için 18 sanatçının 32 eser bağışladığını ifade etti.
Yorulmaz, “Bir çocuğun kahramanı olur musun?“ isimli karma sergi hem ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayabilmek, hem de kültür-sanata hizmet etmek amacıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda gerçekleşiyor” dedi.
Yorulmaz, “Kıbrıs’ın değerli sanatçılarının eserlerinin yer alacağı ve 21-23 Haziran tarihleri arasında ziyaretçi kabul edecek olan sergi Lefkoşa Saçaklı Ev’de gerçekleşiyor. Etkinlik merkezinde veya çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek sergiden elde edilecek gelir, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri veya diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanılacaktır” açıklamasında bulundu.
Bu hafta GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu üyeleri ile GOMMAS’ı ve yaptıkları güzel işleri konuştuk.
- YENİDÜZEN: GOMMAS kimdir, nedir?
- Umut Zeki: Bir grubuz. İlerleyen zamanlarda dernek olmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin çatısı altında da etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bir çocuğun kahramanı olur musun? diye bilgisayar kampanyası yaptık. Bugüne kadar 200’e aşkın çocuğa bilgisayar sağladık.
‘Şimdi bilgisayar toplayalım, pandemiden sonra bu iş bitsin’ diye bakmıyoruz. İhtiyaçlı birçok çocuk var ve onlara destek olmalıyız. Karpaz Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptım. Bir çocuğun elinden tutmanın ne kadar değerli olduğunu gördüm.
Okullarımızda Türkçe bilmeyen birçok çocuk var. Bununla ilgili günlük konuşma Türkçesi kursu açtık. Bu kursa birçok çocuk katıldı.
Bilişim öğretmenlerine yönelik DAÜ’nün öncülüğünde kurs açtık. İlerleyen zamanlarda da çocukların hayatına dokunmak için çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz.
Pandemi olacaksa bu bilgisayar kampanyamız devam edecek. Örneğin kolej sınavı oldu ve birçok yetenekli çocuk ailesinin maddi gücü olmadığı için yeterli hazırlığı yapamadı. Bu tür çocukları desteklemek istiyoruz. Bu yönde online kurslar belki düzenleyebiliriz.
- YENİDÜZEN: GOMMAS fikri nasıl ortaya çıktı?
- Umut Zeki: Bilgisayar öğretmeniyim. Bir laboratuvar kurulacaksa veya okulun herhangi bir işinde bilgisayar öğretmeni ikinci işiymiş gibi uğraşır. Panedemi olduğu zaman birisi çok parlak bir fikir attı; okulumuzun bilgisayarlarını geçici olarak öğrencilere verelim. Bende dedim ki; bu bilgisayarları vereceksiniz ya programları eksik olacak ya da bozulacak. Bunun olmayacağını söyledim. O zaman ne yapabiliriz düşündük ve bilgisayar kampanyası yapmaya karar verdik. Evlerde kullanılmayan, bozuk, kırılmış cep telefonu ve bilgisayar elbette var. Biz bunları tamir edelim parçalarını bulalım ve tekrar çalışır hale getirip, ihtiyaç sahibi çocuklara verelim.
Bazıları hatta en başta “hiçbir şey toplayamayacaksınız” dedi. Bir başladık yardımlar gelmeye başladı. Gök gürüler seller götürecek ortalığı zannedersiniz ama birkaç damla yağmur yağar ya… Biz öyle bir gürültü kopardık ki herkes bilgisayar kampanyası yapmaya başladı.
Ama kısa sürede 200’e yakın bilgisayar topladık. Para vermek isteyenler de oldu ama biz para işine çok fazla girmek istemedik.
- Mine AKAD: Ama bir yerde mecbur kaldık. Gerçekten para yardımı yapmak isteyenler vardı. Onları da okul ile veya Bakanlıkla çözdük. Para okul hesabına yatırıldı ve grup üyeleri şeffaf bir şekilde hesabı görebildi.
- Hasan ALKAYA: Bozuk, atıl duran bilgisayarlarla bir şey yapabilir miyiz? dedik. Herkes de çevresini kullanarak kimden nasıl yardım alırız diyerek yola çıktık. Yeri geldi kendimiz tamir ettik. Elimizdeki parçalarla bozuk olanları onarmaya çalıştık. Bizim amacımız sadece ihtiyaçlı çocukların eğitimine katkı koymaktı. Vaktimizin yettiği kadar ya da boş vakitlerimizi buna ayırarak bu işe gönül verdik.
- Umut ZEKİ: Süreç de pandemi süreciydi, imkanlar kısıtlıydı, zorlandığımız zamanlar da oldu.
- Hasan ALKAYA: Ama duyarsız insanlar kadar çok duyarlı insanlar da oldu. Bir kişi mesela kurban kesecekti ‘ona vereceğim parayı çocuklara bağışlayım’ dedi, bu bizi çok mutlu etti.
- Özge YORULMAZ: Bizim toplumuzda insanlar yardıma koşar. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda tek vücut olmasını biliriz. Aslında bu grup da öyle oluştu. Herkes bir ucundan tutup bir takım ruhu ortaya çıkardı. Güzel insanlar var ve ortada ihtiyaçlı çocuklar var. Buna hiçbirimiz kayıtsız kalamazdık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
- Oytun KÜSKÜ: Düğün yaparsınız 2 bin tane davetiye verirsiniz. Hiç beklemediğiniz insanlar gelir. Beklediğiniz insanlar gelmez. Beklediğimiz çok insandan hiçbir şey göremedik. Aklımızın ucundan geçmeyecek insanlardan çok yardım aldık.
YENiDÜZEN: İhtiyaç sahibi çocukları bilgisayarla buluştururken neler yaşandı?
- Umut ZEKİ: Çok etkilendiğimiz, gözlerimizin dolduğu anlar oldu. Ben bile duygusal değilim ama çok duygulandım.
- Oytun KÜSKÜ: Dışarıyla paylaşmadık ama öyle anlar yaşandı ki gözlerimiz doldu.
- Hasan ALKAYA: Hiçbir şekilde bunun reklamını veya insanları rencide ederek yapmadık. Bunu sadece biz bildik bu da çok güzel bir şeydir. Bizim amacımız gerçekten eğitime hizmettir. Bu amacımıza da daima hizmet edeceğiz. Her şey grubumuzda konuşulur anlaşılır ve çözüme, sonuca odaklanılır.
- Mine AKAD: Çocuklara bilgisayar verileceğinde de hepimiz fikrini ortaya koyar. Okul müdürleri, rehber öğretmenleri ve bakanlıkla görüşülür ve gerçekten ihtiyaçlı kişilere verilir.
- Umut ZEKİ: Tabi pandemi döneminde şartları da zorladık. Ulaşım olmadığı için dışarda görev alan polis arkadaşlardan veya diğer sektördeki arkadaşlardan destek aldık. Benim yabancı bir arkadaşım vardı. İlk tableti o verdi ve arkası geldi. 200 çocuğa elimizi uzattık.
- Kerem ÖZENİR: Ben de bu dönemde şunu yaşadım; ben sosyal medyadan paylaşıyorum; tabletiniz varsa bilgisayarınız varsa bağışlayın diye. Öğretmen arkadaşım İzmir’den yazıyor. ‘Kerem bende de bir tablet var, göndereyim’ diyor. Umut onu görüyor onun İzmir’de olduğunu bilmiyor; ‘Tamam neredesiniz, hemen gelip tableti alalım’ diye cevap yazıyor. Arkadaş İzmir’deyim deyince, o tablet kargo ile geliyor.
- YENiDÜZEN: GOMMAS ismi nereden çıktı?
- Umut ZEKİ: Gomma arkadaş demek. Gommas arkadaşlar. Ya birisi gomma yerine gommas dedi. Ya da grup arkadaşımız Doğuş öyle dedi.
YENİDÜZEN: Gommas grubu kaç kişi ile bu yolda ilerliyor?
- Umut ZEKİ: 12 kişiyiz. Aktif olan 9 kişi. Doğuş Sarıca, Alev Alp, Doğan Güneş, Esra Uluçaylı da grubumuzda yer alıyor.
- Özge YORULMAZ: İki öğrencim vardı ve 1 yıldır eğitime katılamıyordu. Gruba, ‘ne yapabiliriz’ diye ulaştım. Onlar da ‘sen de katıl bize, daha çok çocuğa ulaşalım’ dedi. Umut, bana daha önce yapılan sergilerden mesaj attı. ‘Özge bak sen burada varsın böyle bir şey yapabilir miyiz?’ diye sordu. Ama kastettiği aslında kermes tarzı bir şeydi. Ben de ‘tamam, neden olmasın’ dedim.
Grupta birbirinden farklı meslek grupları var ve farklı fikirler de ortaya çıkıyor. Ve herkes bir ucundan tutmaya başladı.
Bir günde 12-13 sanatçıya ulaştık. Sonra bu 18 oldu. Ülkenin yetiştirdiği çok değerli sanatçılar bize eserlerini bağışladı ve toplam 32 eser sergide yer aldı.
Sergi iki boyutta olacak. Pandemi koşulları nedeniyle hem sanal olacak hem de Saçaklı Ev’de sergi yer alacak. 20 Haziran’da sergi online olacak. 21 Haziran’dan 23 Haziran’a kadar Saçaklı Ev’de sergi ziyaret edilebilecek.
- Mine AKAD: Pandeminin olduğu bu dönemde ilk açılış düşünmemiştik ama pandeminin alevinin dindiği bu dönemde hem de sanatçıları da onure etmek adına yapma kararı aldık.
- YENİDÜZEN: Sergiden nasıl bir gelir elde edilmesi planlanıyor?
- Özge YORULMAZ: 18 sanatçı bize eserlerini bağışladı. Sponsorlarımızla birlikte de ilerledik. Eserlerin satışı hem online hem de sergi esnasında olacak.
- Umut ZEKİ: Sergimize Turkcell iletişim sponsoru oldu bir de resim satın aldı, onu da çekilişe koyacağız. Foto Özay fotoğrafların basılmasında, Ekor ve Koop kokteylin hazırlanmasında yardımcı oldu. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Kağan Tokgöz sanki kendi okulu için yapıyormuşuz gibi bize her anlamda çok yardımcı oldu.
- YENİDÜZEN: Sanal sergi nasıl ziyaret edilecek?
- Oytun KÜSKÜ: Geçtiğimiz gün sanal sergiyi tamamladım. Linke girdiklerinde karşılarında sanal bir müze çıkacak. Müzeyi sanal bir şekilde gezecekler. Eserlerin üzerlerine tıkladıklarında sanatçıların özgeçmişlerini okuyabilecekler.
Sergi, https:\\www.artsteps.com\explore?search=gommas sitesinden ziyaret edilebilecek.
- YENİDÜZEN: Sergide hangi sanatçıların eserleri yer alıyor?
- Özge YORULMAZ: Semra Bayhanlı, Sevcan Çerkez, Mustafa Müezzinoğlu, Ceyhan Özyıldız, Yıltan Taşçı, Emel Sefer, Mustafa Evirgen, Buket Özatay, Nilgün Ortaş, Hasan Bağlar, Ozan Özgenler, Hikmet Olgaçer, Senih Çavuşoğlu, Başar Taşlı, Haldun Pakarı, Tevfik İleri, Veysi Canateş, İsmail Özyol eserleri ile sergide yer alacak.
- YENİDÜZEN: Gommas’ın bundan sonraki hedefi nedir?
- Mine AKAD: Pandemi geçtikten sonra da çocuklara yardım etmek. Çünkü her daim eğitimde eksik bırakılan, eğitime ulaşamayan çocuklar vardır. Örneğin bu süreçte hem bilgisayar verip hem de internet bağlattığımız evler de oldu.
- Umut ZEKİ: Birçok bilgisayar firması bize çok yardımcı oldu. Nakliyede yardım edenler oldu.
- YENİDÜZEN: Topluma ne mesaj vermek istersiniz?
- Mine AKAD: Onlar için değersiz olan mutlaka biri için değerlidir. Lütfen kullanmadıkları bilgisayarları bağışlasınlar.
- Oytun KÜSKÜ: Atılı duran bilgisayarların birçoğu çalışır hale getirildi. Bize versinler biz de onları çocuklarımıza kazandıralım.
- Özge YORULMAZ: Aslında bu yardımlaşma bir hayata dokunmaktır.
- Umut ZEKİ: Bir çocuğun kahramanı olur musunuz? Onun hayatına gerçekten yön verebilirsiniz.