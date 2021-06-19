GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu, bugüne kadar 200 çocuğun hayatına dokundu. Pandemi döneminde bilgisayar kampanyası başlatan grup, 200 çocuğa bilgisayar sağlayarak, onların da online eğitime katılmasını sağladı.

Şimdi de ‘Bir çocuğun kahramanı olur musun?’ isimli karma sergi düzenleniyor. Sergi ile ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanacak.

Kıbrıs’ın değerli sanatçılarının eserlerinin yer alacağı ve 21-23 Haziran tarihleri arasında ziyaretçi kabul edecek olan sergi, Lefkoşa Saçaklı Ev’de gerçekleşiyor. Etkinlik merkezinde veya çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek sergiden elde edilecek gelir, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri veya diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanılacak.

Fayka Arseven KİŞİ

GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi çocuklara ‘kahraman olmaya, bulmaya’ devam ediyor. Bugüne kadar eğitime yaptıkları katkılar ile 200 çocuğa bilgisayar sağlayan grup, şimdi de 18 sanatçının eserleri ile karma sergi düzenliyor. Sergiden elde edilecek gelir yine çocukların ihtiyaçlarına kullanılacak.

Grup üyesi Umut Zeki, “bir çocuğun elinden tutmakla onun hayatını nasıl değiştirdiğini gördük” diyerek, “öyle anlar yaşadık ki gözlerimiz dolu dolu oldu” dedi.

Serginin düzenlenmesine öncülük eden Özge Yorulmaz da, 20 Haziran’da online sergi, 21-23 Haziran’da da Saçaklı Ev’de düzenlenecek sergi için 18 sanatçının 32 eser bağışladığını ifade etti.

Yorulmaz, “Bir çocuğun kahramanı olur musun?“ isimli karma sergi hem ihtiyaçlı öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayabilmek, hem de kültür-sanata hizmet etmek amacıyla, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda gerçekleşiyor” dedi.

Yorulmaz, “Kıbrıs’ın değerli sanatçılarının eserlerinin yer alacağı ve 21-23 Haziran tarihleri arasında ziyaretçi kabul edecek olan sergi Lefkoşa Saçaklı Ev’de gerçekleşiyor. Etkinlik merkezinde veya çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek sergiden elde edilecek gelir, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri veya diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kullanılacaktır” açıklamasında bulundu.

Bu hafta GOMMAS Eğitim Hakkı Yardımlaşma Grubu üyeleri ile GOMMAS’ı ve yaptıkları güzel işleri konuştuk.

YENİDÜZEN: GOMMAS kimdir, nedir?

Umut Zeki: Bir grubuz. İlerleyen zamanlarda dernek olmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin çatısı altında da etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bir çocuğun kahramanı olur musun? diye bilgisayar kampanyası yaptık. Bugüne kadar 200’e aşkın çocuğa bilgisayar sağladık.

‘Şimdi bilgisayar toplayalım, pandemiden sonra bu iş bitsin’ diye bakmıyoruz. İhtiyaçlı birçok çocuk var ve onlara destek olmalıyız. Karpaz Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptım. Bir çocuğun elinden tutmanın ne kadar değerli olduğunu gördüm.

Okullarımızda Türkçe bilmeyen birçok çocuk var. Bununla ilgili günlük konuşma Türkçesi kursu açtık. Bu kursa birçok çocuk katıldı.

Bilişim öğretmenlerine yönelik DAÜ’nün öncülüğünde kurs açtık. İlerleyen zamanlarda da çocukların hayatına dokunmak için çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz.

Pandemi olacaksa bu bilgisayar kampanyamız devam edecek. Örneğin kolej sınavı oldu ve birçok yetenekli çocuk ailesinin maddi gücü olmadığı için yeterli hazırlığı yapamadı. Bu tür çocukları desteklemek istiyoruz. Bu yönde online kurslar belki düzenleyebiliriz.



Bir grubuz. İlerleyen zamanlarda dernek olmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin çatısı altında da etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Bir çocuğun kahramanı olur musun? diye bilgisayar kampanyası yaptık. Bugüne kadar 200’e aşkın çocuğa bilgisayar sağladık. ‘Şimdi bilgisayar toplayalım, pandemiden sonra bu iş bitsin’ diye bakmıyoruz. İhtiyaçlı birçok çocuk var ve onlara destek olmalıyız. Karpaz Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yaptım. Bir çocuğun elinden tutmanın ne kadar değerli olduğunu gördüm. Okullarımızda Türkçe bilmeyen birçok çocuk var. Bununla ilgili günlük konuşma Türkçesi kursu açtık. Bu kursa birçok çocuk katıldı. Bilişim öğretmenlerine yönelik DAÜ’nün öncülüğünde kurs açtık. İlerleyen zamanlarda da çocukların hayatına dokunmak için çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz. Pandemi olacaksa bu bilgisayar kampanyamız devam edecek. Örneğin kolej sınavı oldu ve birçok yetenekli çocuk ailesinin maddi gücü olmadığı için yeterli hazırlığı yapamadı. Bu tür çocukları desteklemek istiyoruz. Bu yönde online kurslar belki düzenleyebiliriz. YENİDÜZEN: GOMMAS fikri nasıl ortaya çıktı?

Umut Zeki: Bilgisayar öğretmeniyim. Bir laboratuvar kurulacaksa veya okulun herhangi bir işinde bilgisayar öğretmeni ikinci işiymiş gibi uğraşır. Panedemi olduğu zaman birisi çok parlak bir fikir attı; okulumuzun bilgisayarlarını geçici olarak öğrencilere verelim. Bende dedim ki; bu bilgisayarları vereceksiniz ya programları eksik olacak ya da bozulacak. Bunun olmayacağını söyledim. O zaman ne yapabiliriz düşündük ve bilgisayar kampanyası yapmaya karar verdik. Evlerde kullanılmayan, bozuk, kırılmış cep telefonu ve bilgisayar elbette var. Biz bunları tamir edelim parçalarını bulalım ve tekrar çalışır hale getirip, ihtiyaç sahibi çocuklara verelim.

Bazıları hatta en başta “hiçbir şey toplayamayacaksınız” dedi. Bir başladık yardımlar gelmeye başladı. Gök gürüler seller götürecek ortalığı zannedersiniz ama birkaç damla yağmur yağar ya… Biz öyle bir gürültü kopardık ki herkes bilgisayar kampanyası yapmaya başladı.

Ama kısa sürede 200’e yakın bilgisayar topladık. Para vermek isteyenler de oldu ama biz para işine çok fazla girmek istemedik.

Bilgisayar öğretmeniyim. Bir laboratuvar kurulacaksa veya okulun herhangi bir işinde bilgisayar öğretmeni ikinci işiymiş gibi uğraşır. Panedemi olduğu zaman birisi çok parlak bir fikir attı; okulumuzun bilgisayarlarını geçici olarak öğrencilere verelim. Bende dedim ki; bu bilgisayarları vereceksiniz ya programları eksik olacak ya da bozulacak. Bunun olmayacağını söyledim. O zaman ne yapabiliriz düşündük ve bilgisayar kampanyası yapmaya karar verdik. Evlerde kullanılmayan, bozuk, kırılmış cep telefonu ve bilgisayar elbette var. Biz bunları tamir edelim parçalarını bulalım ve tekrar çalışır hale getirip, ihtiyaç sahibi çocuklara verelim. Bazıları hatta en başta “hiçbir şey toplayamayacaksınız” dedi. Bir başladık yardımlar gelmeye başladı. Gök gürüler seller götürecek ortalığı zannedersiniz ama birkaç damla yağmur yağar ya… Biz öyle bir gürültü kopardık ki herkes bilgisayar kampanyası yapmaya başladı. Ama kısa sürede 200’e yakın bilgisayar topladık. Para vermek isteyenler de oldu ama biz para işine çok fazla girmek istemedik. Mine AKAD: Ama bir yerde mecbur kaldık. Gerçekten para yardımı yapmak isteyenler vardı. Onları da okul ile veya Bakanlıkla çözdük. Para okul hesabına yatırıldı ve grup üyeleri şeffaf bir şekilde hesabı görebildi.

Ama bir yerde mecbur kaldık. Gerçekten para yardımı yapmak isteyenler vardı. Onları da okul ile veya Bakanlıkla çözdük. Para okul hesabına yatırıldı ve grup üyeleri şeffaf bir şekilde hesabı görebildi. Hasan ALKAYA: Bozuk, atıl duran bilgisayarlarla bir şey yapabilir miyiz? dedik. Herkes de çevresini kullanarak kimden nasıl yardım alırız diyerek yola çıktık. Yeri geldi kendimiz tamir ettik. Elimizdeki parçalarla bozuk olanları onarmaya çalıştık. Bizim amacımız sadece ihtiyaçlı çocukların eğitimine katkı koymaktı. Vaktimizin yettiği kadar ya da boş vakitlerimizi buna ayırarak bu işe gönül verdik.

Bozuk, atıl duran bilgisayarlarla bir şey yapabilir miyiz? dedik. Herkes de çevresini kullanarak kimden nasıl yardım alırız diyerek yola çıktık. Yeri geldi kendimiz tamir ettik. Elimizdeki parçalarla bozuk olanları onarmaya çalıştık. Bizim amacımız sadece ihtiyaçlı çocukların eğitimine katkı koymaktı. Vaktimizin yettiği kadar ya da boş vakitlerimizi buna ayırarak bu işe gönül verdik. Umut ZEKİ: Süreç de pandemi süreciydi, imkanlar kısıtlıydı, zorlandığımız zamanlar da oldu.

Süreç de pandemi süreciydi, imkanlar kısıtlıydı, zorlandığımız zamanlar da oldu. Hasan ALKAYA: Ama duyarsız insanlar kadar çok duyarlı insanlar da oldu. Bir kişi mesela kurban kesecekti ‘ona vereceğim parayı çocuklara bağışlayım’ dedi, bu bizi çok mutlu etti.

Ama duyarsız insanlar kadar çok duyarlı insanlar da oldu. Bir kişi mesela kurban kesecekti ‘ona vereceğim parayı çocuklara bağışlayım’ dedi, bu bizi çok mutlu etti. Özge YORULMAZ: Bizim toplumuzda insanlar yardıma koşar. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda tek vücut olmasını biliriz. Aslında bu grup da öyle oluştu. Herkes bir ucundan tutup bir takım ruhu ortaya çıkardı. Güzel insanlar var ve ortada ihtiyaçlı çocuklar var. Buna hiçbirimiz kayıtsız kalamazdık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Bizim toplumuzda insanlar yardıma koşar. Birinin bir şeye ihtiyacı olduğunda tek vücut olmasını biliriz. Aslında bu grup da öyle oluştu. Herkes bir ucundan tutup bir takım ruhu ortaya çıkardı. Güzel insanlar var ve ortada ihtiyaçlı çocuklar var. Buna hiçbirimiz kayıtsız kalamazdık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oytun KÜSKÜ: Düğün yaparsınız 2 bin tane davetiye verirsiniz. Hiç beklemediğiniz insanlar gelir. Beklediğiniz insanlar gelmez. Beklediğimiz çok insandan hiçbir şey göremedik. Aklımızın ucundan geçmeyecek insanlardan çok yardım aldık.

YENiDÜZEN: İhtiyaç sahibi çocukları bilgisayarla buluştururken neler yaşandı?