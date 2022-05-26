“Bir balkondan kaçmaya çalıştı, diğeri uyuşturucuları aşağıya attı”

Gönyeli’de bir eve yapılan baskında uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Polisin yaptığı baskında zanlılardan biri balkondan kaçmaya çalıştığı, diğerinin satışa hazır haldeki uyuşturucuları balkondan attığı ifade edildi.

İki kişinin suçüstü yakalandığı baskında, uyuşturucu satışından elde edilen paralar da bulunurken, konunun Kıbrıs’ın güneyin uzandığı, aranan bir kişi daha olduğu belirtildi.

Polis, mahkemede, zanlıların birçok kişiye uyuşturucu sattığını, bu kişilerin de arandığı bilgisini de paylaştı.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal Tasarruf-Verme suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O. P.E. ve S. P.U. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“Gerekli ihtara uymayıp oturma odası balkonundan dışarı kaçmaya çalıştı”

Mahkemede bilgi veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlılar O. P.E. ve S. P.U’nun Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal Tasarruf-Verme suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 25 Mayıs tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahta uyuşturucu madde olduğu ve satışının yapıldığının öğrenildiğini söyledi. Aynı gün saat 13:00 raddelerinde müdürlükte görevli personel tarafından oluşturulan bir polis ekibi ile konu adrese gidilerek bir operasyon düzenlendiğini anlatan Polis, operasyon sırasında konu ikametgaha giriş yapılmak istendiği esnada kapıyı açan Zanlı 1 olan O. P.E’nin polisleri fark ederek gerekli ihtara uymayıp oturma odası balkonundan dışarı kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip alıkonulduğunu anlattı.

“Satışa hazır vaziyetteki uyuşturucuları aşağıya attı”

Polis memuru Kaan Kurtbir, polislerin ikametgâha girdiğini fark eden zanlı 2 olan S. P.U’nun ikametgahın batı kısmındaki yatak odasının sürme kapısından dışarı tasarruflarında bulunan satışa hazır vaziyette 8 paket halindeki yaklaşık 8 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri aşağıya attığı görevli polisler tarafından tespit edilerek konu maddeler emare olarak alındığını söyledi. Polis, konu ikametgahta zanlı-1 ve zanlı-2'nin huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada zanlı 1'e ait yatak odasında yaklaşık 18 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk küçük hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 300 TL nakit para bulunarak emare alınmış olup her iki zanlı da tutuklandığını anlattı.

“Güneyden aldılar”

Polis, mesele ile ilgili zanlılardan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan söz konusu maddeleri 12 Mayıs tarihinde güneyden kuzeye 12 bin TL karşılığında 40 gram olarak ithal edip, aranmakta olan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıstan Gönyeli'de aldıklarını söyledi.

“Aranan birçok kişiye satış yaptılar”

Olay gününe kadar gramını 600 TL karşılığında henüz tespit edilemeyen ve aranan birçok şahsa satışını yaptıklarını anlatan Polis, elde ettikleri paranın beş bin TL'sini güneyden konu maddeleri ithal ettikleri şahsa verdiklerinin öğrenildiğini belirtti.

1 gün tutuklu kalacaklar

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.