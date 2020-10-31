Binlerce İngiliz adayı terk ediyor

YENİDÜZEN

Cyprus Mail’in haberine göre; Birleşik Krallık hükümeti, 1 Kasım Pazar’dan itibaren Kıbrıs’tan İngiltere’ye dönen İngiliz ziyaretçilerin 14 gün süreyle karantinada kalacağını açıkladığı andan itibaren İngiltere’de yaşayanlar ülkelerine dönmek için büyük bir telaş yaşıyor.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre dün İngiltere’den Larnaka Havaalanı’na 8, Baf Havaalanı’na ise 20 uçak seferi planlandı.



Larnaka’dan İngiltere’nin çeşitli bölgelerine yapılması planlanan uçuşlarda 1.659 yolcunun taşınacağı hesaplandı. Uçuşlar British Airways, Easyjet, Wizz Air, Ryanair, Jet 2 ve Tui tarafından yapılacak.



Havayolu operatörü Hermes, Havayolu Şirketleri’nin, Birleşik Krallık Hükümeti’nin 14 günlük karantina kuralını açıkladığı Perşembe gününden beri önemli bir yoğunluk yaşadığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta binlerce İngiliz ve İngiltere’de eğitim gören Kıbrıslı öğrenci okul tatilinden dolayı Kıbrıs’a gelmişti. Adaya gelenler şimdi bir an önce ülkelerine dönmek istiyor.



Kıbrıs’ın İngiltere’yi B kategorisine aldığı ve yolcuların negatif PCR testi ile ülkeye giriş yapmaya başladığı Ağustos ayından bu yana 74,521 yolcu Larnaka ve Baf Havaalanlarından ülkeye giriş yapmıştı.

CNA, Kıbrıslı yetkililerin Birleşik Krallık ile gelecek iki hafta için yeni bir epidemiyolojik durum değerlendirmesi için temasta olduğunu bildirdi.