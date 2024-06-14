Bin Euro karşılığı 'büyü' bozuyordu

Göçmenköy'de para karşılığı fal bakan ve büyü bozma vaadinde bulunan 43 yaşındaki kadın tutuklandı.

Göçmenköy’de yaşayan 43 yaşındaki S.T.G, ikametgâhı içerisinde, Eylül 2023 - 02.01.2024 tarihleri arasında 500 TL karşılığında bir şahsa fal açıp “üzerindeki büyüyü bozacağı” yönünde vaatte bulunarak, söz konusu şahıstan sahtekârlıkla 130,300 TL ve 1000 Euro para temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.