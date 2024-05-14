Bilirkişi raporu 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderildi

Serap ŞAHİN

Adıyaman Adalet Sarayı, Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında mahkeme yeni bir bilirkişi raporunu 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdi.

Türkiye’de geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel davası, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Üçüncü duruşmanın görüleceği 12 Haziran tarihinden önce, mahkeme bilirkişi raporunu 9 Eylül Üniversitesi’ne gönderdi.

İki tutuklunun tahliyesine neden olan Gazi Üniversitesi teknik raporuna görülen son davada itirazda bulunulmuş, mahkemeye üç ayrı teknik uzman raporu sunulmuştu.

“Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamasında “Bilime, hukukun üstünlüğüne inanmak istiyoruz. Konusunda uzman kişilerin İsias Otel’de yaşanan cinayeti tüm gerçekliği ile bir kez daha mahkemeye göstereceğine inanıyoruz. 16 saniyede yıkılan ve sevdiklerimize mezar olan bu kum yığının bilim ile bir açıklaması var ve bilirkişilerin bu gerçek doğrultusunda düzgün bir rapor sunacağına inanmak istiyoruz. İsias’ta en sevdiklerimizi, ne olursa olsun diyen, usulsüz iş yapan, ahlaksızlar tarafından kaybettik ve son nefesimize kadar bu kişilerin olası kastla yargılanması için mücadele edeceğimizi tekrarlamak isteriz” ifadelerini kullandı.