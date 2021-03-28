Bilgisayarlarda KDV indirimi 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, motorlu araç satışları ile masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda Katma Değer Vergi indiriminin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Maliye Bakanı Oğuz ayrıca, 31 Mart ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecek Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergilerinde, vergilerin gününde veya gününden önce ödenmesi halinde ödenecek miktarda yüzde 5 indirim yapılacağını da açıkladı.