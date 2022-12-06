Bican: “Düzenin değişmesi için herkes sandığa gitmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, Yayla köyü sakinlerini ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, köy sakinleri, köydeki ışıklandırma sorununa değindi, evlerin kapı numaralarının dahi olmadığını söyledi.

Halk, istek ve şikâyetlerini belediye başkanına iletilmek üzere mevcut muhtara aktardıklarını ancak yıllardır sorunların çözümü konusunda hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Açıklamaya göre köy sakinleri, mevcut yönetimden memnun olmadıklarını, düzenin değişmesini istediklerini dile getirdi.

Bican: “Düzenin değişmesi için sandığa gidelim”

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Bican da, “Güzelyurt’a değişim bizimle gelecek. Benim anlayışımda adaletsizliğe yer yoktur. Köylerimiz artık hizmet alacak” dedi.

Yayla köyündeki aydınlatma sorununu çözeceklerini ifade eden Bican, düzenin değişmesini sağlamak için herkesi sandığa gitmeye çağırdı.

Bican, köy sakinlerine Konut Edindirme Projesi, Belediye Kreşi Projesi, Tarım Organizasyonu Projesi, Güzelyurt Yaşam Merkezi Projesi ve Toplu Taşıma Ağını Genişletme Projesi’nden söz etti.