Beyazlatan Diş Macunlarının Görünmeyen Yüzü

Televizyon reklamlarında sıkça duyduğumuz bir cümle vardır: “10 diş hekiminin 9’u öneriyor.” Ben yazımın başında söyleyeyim ben bir çoğunu önermeyen o 1 diş hekimi olabilirim.. Peki neden? Bu reklamın hemen ardından parlak beyaz dişlere sahip bir model dişlerini fırçalar ve birkaç gün içinde dişlerin tonunun açıldığı iddia edilir. Sizce gerçekten sadece diş fırçalayarak diş beyazlatmak mümkün mü? Ve bu “beyazlatan” olarak sunulan diş macunları gerçekten masum mu?

Hergün poliklinikte diş hekimi olarak bu sorularla karşılaşıyorum. Öncelikle şu gerçeği net şekilde söylemek gerekir: Sadece, diş fırçalayarak diş rengini beyazlatmak mümkün değildir.

Diş macunlarının büyük çoğunluğu diş rengini değiştirmez. Onların yaptığı şey, diş yüzeyinde biriken lekeleri temizlemek veya dişi geçici olarak daha parlak göstermektir bu yüzden günde iki defa dişlerinizi fırçalayın. Gelelim konumuza; Dişin gerçek rengi, mine tabakasının altındaki dentin dokusuyla belirlenir. Bu renk genetik faktörlerden, yaşlanmadan ve bazı ilaçlardan etkilenir(bu konuya da değineceğim sevgili okurum.). Bir macunun bu iç yapıya ulaşarak gerçek bir beyazlatma yapması mümkün değildir.

Peki o zaman “beyazlatan” diş macunları ne yapar? Çoğu beyazlatıcı macun iki farklı yöntem kullanır:

1. Aşındırıcı maddeler

Bu macunların içinde genellikle silika, alümina veya kalsiyum karbonat gibi aşındırıcı partiküllerbulunur. Bu maddeler diş yüzeyini mekanik olarak temizler. Kahve, çay, sigara gibi dış kaynaklı lekeleri uzaklaştırabilir bu istediğimiz bir uygulama ama aşındırıcılığı yüksek macunlar uzun süre kullanıldığında mine tabakasını inceltebilir. Mine inceldikçe alttaki dentin daha belirgin hale gelir ve paradoksal olarak dişler daha sarı görünmeye başlayabilir.

Yani bazı durumlarda “beyazlatmak için kullanılan ürün” uzun vadede tam tersine sonuç verebilir.

2. Kimyasal ajanlar

Bazı macunlar daha modern bir yaklaşım kullanır ve içinde hidrojen peroksit veya karbamid peroksit gibi düşük doz beyazlatıcı ajanlar bulunur.

Bu maddeler profesyonel beyazlatma işlemlerinde de kullanılır. Ancak macun içindeki konsantrasyonları çok düşüktür ve diş yüzeyinde yeterince uzun süre kalmadıkları için gerçek bir beyazlatma etkisi yaratmaları zordur. Bunun yerine genellikle optik etkiler kullanılır.Örneğin bazı macunlarda bulunan mavi pigmentler, diş yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak sarı tonu nötralize eder ve dişin daha beyaz görünmesini sağlar. Ancak bu etki tamamen görseldir ve kalıcı değildir. Bu yüzden sadece beyazlatma adı altında satılan macunlara dikkat etmenizi ve etiket okumanızı öneririm.Başka bir önemli konu da şu: Her beyazlatıcı macun her ağız için uygun değildir. Aşındırıcılığı yüksek ürünler özellikle şu kişilerde sorun yaratabilir:

• Diş eti çekilmesi olan kişiler

• Hassas dişlere sahip bireyler

• Mine aşınması bulunan hastalar

• Sık diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığı olan kişiler

Bu durumlarda yanlış macun seçimi diş hassasiyetini artırabilir ve mine kaybını hızlandırabilir. Bu nedenle diş macunu seçimi aslında düşündüğümüzden çok daha kişisel bir konudur. Reklamların aksine, herkes için tek bir “en iyi diş macunu” yoktur. Bir hastaya uygun olan ürün başka bir hastada sorun yaratabilir. Bir diş hekimi olarak hastalarıma her zaman şu soruyu sorarım:

“Diş macunundan ne bekliyorsunuz?”

Eğer amaç sadece günlük temizlik ise standart bir florürlü macun yeterlidir. Eğer lekelenme sorunu varsa daha kontrollü aşındırıcılığa sahip bir ürün tercih edilebilir.Ama gerçek bir beyazlık hedefleniyorsa çözüm diş macunu değildir. Gerçek beyazlatma işlemi diş hekimliği kliniklerinde uygulanan profesyonel beyazlatma yöntemleriyle yapılır. Çünkü diş rengini değiştirebilen ajanlar ancak doğru konsantrasyon ve kontrollü uygulamayla etkili olur.Özetle şunu söylemek mümkün:Beyazlatıcı diş macunları tamamen zararlı değildir. Ancak mucize de değildir.Reklamların yarattığı algının aksine, bu ürünler çoğu zaman diş rengini değiştirmez; sadece dişi daha temiz ve parlak gösterir.Gerçek beyazlık ise doğru ağız bakımı ve gerektiğinde profesyonel tedaviyle elde edilir.Ve bu noktada iş sadece diş macununa değil, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığına gelir. Haftaya bu konudan devam edeceğim. Sağlıkla kalın sevgili okur :)