Beton mikser devrildi
Lapta Başpınar bölgesinde yapımı devam eden inşaata beton dökmek için gelen Yusuf Hamrayev yönetimindeki HG 367 plakalı beton mikseri 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrildi.
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Lapta Başpınar bölgesinde yapımı devam eden inşaata beton dökmek için gelen Yusuf Hamrayev yönetimindeki HG 367 plakalı beton mikseri 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrildi.
Polis, beton mikserin yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin boşalması sonucu devrildiğini belirtti.
Saat 16.00’da meydana gelen kazada, yaralanan olmadı.
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