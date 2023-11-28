Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, 20:50 sıralarında, 23 yaşındaki Selin Karadaş, yönetimindeki PB 783 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada Sanayi çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan trafik adasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç beton duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Selin Karadaş ve araçta yolcu olarak bulunan Furkan Ayavefe (E-23), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.