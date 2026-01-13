Besim'den hükümete tarihi çağrı: “İlahların emrettiğini yapmayın”

YENİDÜZEN - MECLİS

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu kürsüsüne çıkarak yaptığı konuşmada, Meclis gündemindeki sağlık ve uzmanlık eğitimi ile ilgili yasa tasarısını sert şekilde eleştirdi, Hükümete seslenerek “ilahların emrettiğini yapmayın” dedi.

Söz konusu tasarı, tıp alanındaki sınavların TUS gibi merkezi sınavlar değil, fakültenin bulunduğu üniversite tarafından yapılmasını öngörüyor.

Besim, bu durumun, yeterince pratik yapmamış kişilerin hekim olması ve halk sağlığının deneyimsiz kişilere emanet edilmesine yol açacağını ifade ediyor.

“Meclis bugün geç açıldı, nedeni bu yasa”

“Bugün Meclis geç açıldı. Neden biliyor musunuz?” sözleriyle konuşmasına başlayan Besim, Meclis’te görüşülen yasa nedeniyle Genel Kurul çalışmalarının aksadığını ifade etti. Besim, “Rica ediyorum, çok yürekten sesleniyorum; tüm hekimler, tüm hekim örgütleri ve bu ülkede yaşayan her yurttaş bunu dinlemek zorundadır” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Bu ülkede kendilerine dayatılan sürecin ve yaşananların herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Besim, “Her şeyin nasıl cılkının çıktığını herkes bilmek zorundadır” dedi.

“Tıp fakülteleri şaibeli, denetim yok”

Ülkedeki yükseköğrenim kurumlarına ve özellikle tıp fakültelerine dikkat çeken Besim, ciddi şaibeler bulunduğunu söyledi. Daha geçtiğimiz yıl sağlık alanında faaliyet gösteren bir üniversitede sahte diplomaların ortaya çıktığını hatırlatan Besim, denetlenemeyen bir yükseköğrenim yapısı bulunduğunu vurguladı.

KKTC’de şu anda 8 tıp fakültesi ve 9 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu belirten Besim, “Bir tanesinin bile açılması soru işaretiyken, bu ülke nüfusunu, çocuklarını ve uzmanlarını yetiştirirken yeterince hasta bulamayacağımız yönündeki uyarılarımıza rağmen bu noktaya gelindi” ifadelerini kullandı.

“Bir fakülte bile fazlayken 8 tıp fakültesi var”

Besim, ülkedeki nüfus ve hasta sayısının tıp eğitimi için yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Bir tanesi bile çokken 8 tıp fakültesi, 9 diş hekimliği fakültesi vardır” dedi.

Yasa tasarısıyla her üniversitenin kendi sınavını yaparak uzman yetiştirmesinin önünün açılmak istendiğini söyleyen Besim, bunun toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

“Yarın beyin ve kalp ameliyatlarını deneyimsiz cerrahlar yapacak”

Söz konusu yasa geçerse yaşanacak tehlikelere dikkat çeken Besim, “Yarın bu koltuklarda oturan ya da sokakta yürüyen herhangi bir yurttaş bir kaza geçirdiğinde, beyin ameliyatını yeterince deneyim kazanmadan mezun olan cerrahlar yapacak” dedi.

Bu yasa tasarısına karşı sabahtan beri mücadele verdiklerini belirten Besim, Meclis’te buna itiraz ettiklerini kaydetti.

“YÖDAK denetleyemiyor, üniversiteler keyfi izin alıyor”

Besim, bir türlü etkin şekilde çalıştırılamayan YÖDAK’ın tıp ve diş hekimliği fakültelerini denetleyemediğini söyledi. Bazı üniversitelerin uzmanlık eğitimi için keyfi şekilde izinler aldığını ifade eden Besim, bu durumu kontrol altına almak amacıyla geçen yıl en az üç ay boyunca yasa üzerinde çalıştıklarını belirtti.

“İyi niyetle emek verdik” diyen Besim, buna rağmen sürecin bu noktaya geldiğini vurguladı.

“Bu ülkede uzmanlık eğitimine onay vermiyorum”

Kendi duruşunu da açıkça ortaya koyan Besim, bu ülkede uzmanlık eğitimine onay vermeyen bir milletvekili olduğunu belirtti. Ülkede yeterince hasta bulunmadığını, bu nedenle yeterli pratik yaparak hekim yetiştirmenin mümkün olmadığını söyledi.

“Bu ne sosyaldir ne dünyayla birleşmedir. Bu bir gerçektir” diyen Besim, nüfusun ve hasta sayısının eğitim için yetersiz olduğunu vurguladı.

“Diş çekmeden mezun olanlar uzman olacak”

Besim, diş çekmeden mezun olan diş hekimleri bulunduğunu söyledi. Bu kurumların şimdi çene kırığı gibi ağır cerrahi işlemler için de uzmanlık eğitimi vermek üzere onay talep ettiğini belirtti.

"TC, KKTC'deki uzmanlık eğitimini tanımıyor"

Üniversitelerin, “Sınavımızı biz yapacağız, TUS yapılmasın, merkezi olmasın” dediğini aktaran Besim, Türkiye Cumhuriyeti’nin de KKTC’de verilen uzmanlık eğitimini tanımadığını hatırlattı.

“Engelleyemedik, yasa geçirilmeye çalışılıyor”

Tüm itirazlara rağmen sürecin durdurulamadığını ifade eden Besim, yasanın geçirilmek istendiğini söyledi. “Yarın kalp ameliyatınızı da, beyin ameliyatınızı da yeterince pratik yapmamış cerrahlar yapacak” diyerek uyarılarını yineledi.

“İlahların emrettiğini yapmayın”

Konuşmasının sonunda Meclis’teki milletvekillerine sert bir çağrı yapan Besim, artık bu noktada dur denmesi gerektiğini belirtti.

“Partinizin siyasi angajmanları için ilahların istediğini, emrettiğini yapmamanız lazım” diyen Besim, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Kendiniz için, çocuklarınız için, geleceği karartmamak için bunu yapmamalısınız.”