Besim: "Sağlık yeniden organize edilmeli"

CTP Milletvekili Filiz Besim, “Bunca Kaos Arasında Sağlığa Sahip Çıkmak” konusunda konuşma yaptı.

Demokrasinin ayaklar altında olduğunu savunarak, ekonomik sorunlara değinen Besim, sağlığa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Besim, sağlığın yeniden organize edilerek daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini söyleyerek, önerilerde bulundu.

Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde toplum bazlı tarama yapılması gerektiğini dile getiren Besim, Halk Sağlığı Birimi’nin çalıştırılması gerektiğini, işlevsiz halde olduğunu belirtti.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin mercek altına alınması gerektiğini kaydeden Besim, 17 sağlık merkezinin donatımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu, insan kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nde ihalelerin “çağdışı ve gecikmeli” yapıldığını savunan Besim, ilaç eksikliklerinin tam olarak giderilmediğini, bir ay sonra yine sıkıntı yaşanacağını, İlaç Takip Sistemi’nin kurulması gerektiğini söyledi.

Acil serviste, ameliyathanelerde, diş hekimliği alanında yaşanan sıkıntılara da değinen Besim, Devlet Laboratuvarı Projesi’nin kısa sürede tamamlanması gerektiğini, deniz suyu analizlerinin yeterli noktalardan yapılmadığını söyledi.

Pandemi hastanesinin etkin bir şekilde kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Besim, doğru kararlarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden bazı bölümlerin buraya taşınabileceğini belirtti.

Nalbantoğlu Hastanesi'nde temizlik ihalesinin sonuçlanmadığını, yasaya aykırı işlemler yapıldığını savunan Besim, şeffaf bir süreçle ihaleye çıkılması gerektiğini söyledi.

Güzelyurt Hastanesi ve Girne Hastanesi’nin bitirilmesi gerektiğini dile getiren Besim, 500 yataklı yeni hastane konusunda değinerek, devlet hastanesine ihtiyaç duyulduğunu ancak 500 yatağın yeterli olmadığını söyledi.