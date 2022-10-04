Besim: “İlaç sıkıntısı giderilemedi, çünkü ilaç bütçesi bitti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı “Sağlıkta Çözülemeyen Sorunlar” konulu konuşmasında, pandemiden sonra dünyada ilaç sorunu yaşanacağı bilindiği halde 2021 yılında yapılması gereken ilaç ihalelerinin ya yapılmadığını, ya da paraların alınamadığını söyleyerek, yaşanan aksaklıklarla ilgili bilgi verdi.

Günün sonunda hastaların ilaç bulamadığını ve ilaç Eczacılık Dairesi’nin doğrudan alıma gitmek zorunda kaldığını kaydeden Besim, uygulamanın kalıcı hale geldiğini ve bunun da yüzde 30 daha fazla ödeme anlamına geldiğini belirtti. Besim, hala ilaç sıkıntısının giderilemediğini çünkü 2022 yılında ayrılan ilaç bütçesinin bittiğini söyledi.

Hem gerekenden fazla para harcandığını, hem de ilaca ulaşımın sağlanamadığını dile getiren Besim, İlaç Eczacılık Dairesi’nin çok ivedi şekilde ilaç alması gerektiğini, bunun için de ek bütçeye ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Sağlıkta otomasyon sisteminin 4 yıldır kurulamamasını eleştiren Besim, geçen yıl gönderilen grip aşılarının şu an kullanım süresi dolmuş olarak depolarda durduğunu söyledi.

Eczacılar Birliği yasa tasarısının hala komiteye bile gelmediğini kaydeden Besim, Türkiye’nin KKTC’yi yabancı ülke statüsünden çıkarmasının ilaç ihalelerini kolaylaştıracağını ve gelecek zamlardan daha az etkileneceklerini kaydetti.

Hastanede çalışan 84 personelin 6 aydır sigortasının yatmadığını dile getiren Besim, bu durumun da bir an önce çözümlenmesini temenni etti.