Besim: İlaç krizi göz göre göre geldi / Altuğra: Sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü, yasa tasarısı görüşmelerinde ilaç sıkıntısı da gündem oldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel kurulun sunuş kısmında, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın’ın birlikte sunduğu “Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Önerisi”nin komitede ivedilikle görüşülmesine daire tezkere okundu.

Öneri sahiplerinden Devrim Barçın, konu üzerine söz alarak, “Göç Yasası” diye niteledikleri söz konusu yasa ile çalışanların mali hakları yanında özlük haklarında ciddi tırpanlama yapıldığını, haksızlık yaratıldığını ifade ederek, bu düzenleme ile amaçlarının eski ile yeniler arasında eşitlik sağlamak olduğunu söyledi. Tezkere oybirliği ile kabul edildi.

Ardından “KDV (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilik tezkeresi okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşmeleri tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Oylama bir sonraki oturumda yapılacak.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis’te yaptığı konuşmada, yasaya katkı koyan herkese teşekkür ederek, yasanın komiteden oybirliğiyle geçmesinin mutluluğunu paylaştı. Altuğra, sigortalı hastaların e-eczane hizmetinden yararlandığını, herkesin de bu kapsamda olması için çalıştıklarını kaydetti, yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçların denetiminin hayati olduğunu işaret etti.

“Ülkenin kanayan yarası” olarak nitelediği yeşil reçeteli ilaçların denetimini yaptıklarını, ailelerin çağrılarını dikkate aldıklarını, çocuklara sahip çıkma adına bu denetimleri ve yasal uygulamaları yaptıklarını anlatan Altuğra, bu konuda polise yansıyan şikayetlerin geri çekilmeyeceğini söyledi.

İlaç krizinin yaşandığını, ancak dünyada bunun böyle olduğunu ifade eden Altuğra, hammadde, üretim, savaş, tedarik zinciri, elektrik fiyatlarının yükselmesi gibi konulardan ötürü bunun yaşandığını, bu sıkıntının çözülmesi için çalıştıklarını, bazı önemli ilaçların da geldiğini kaydetti.

Altuğra, ilaçların gelmeye devam edeceğini ifade ederek, sorumluluk bilinciyle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Besim: İlaç krizi, ivedi ve acil bir konu

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu, komite başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim okudu ve yasa tasarısının komitede oybirliğiyle onaylandığını kaydetti. Besim, raporu okumasının ardından tasarı üzerine söz alarak, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin meslek örgütü adına önemine işaret etti, meslek örgütlerinin ülkede, o mesleğin güvencesi, mesleklerine sahip çıkması ve güçlü sürdürülebilir bir şekilde halka hizmet vermesini önemsediklerini vurguladı.

Besim, ülkede ilaç krizi de yaşandığını ve bunun “göz göre göre geldiğini” kaydetti. Bu krizin önemli olduğunu ve pandemiden daha önemsiz olmadığını işaret eden Besim, gerekli önlemlerin zamanında alınması gerektiğini, katkıya hazır olduklarını kaydetti.

“Bu ivedi ve acil bir durumdur” ifadelerini kullanan Besim, organize olunması yanında eldeki ilaçların doğru kullanılması gerektiğini anlattı. Besim, otomasyon sisteminin devreye konmasının önemine de işaret etti, yasaya olumlu oy kullanacaklarını söyledi.

Rogers: “Devlet ilaç giriş çıkışlarını kontrol edemiyor”

Bağımsız milletvekili Jale Refik Rogers, yasanın Meclis’e gelmesinde emek ortaya koyan herkese teşekkür etti, yasanın mesleğe olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Rogers, devletin yapması gereken denetimi birliğin üstleneceğini ifade ederek, devletin üzerine düşenleri yapmasının, ayrıca yeşil reçetelerin otomasyona geçmesinin gerekliliğine işaret etti.

İlaç krizine de işaret eden Rogers, ilaç krizinin küresel olduğunu ancak devletin ilaç giriş çıkışlarını kontrol edemediğini, bu konuda çağdaş bir yapı oluşturulamadığını, o yüzden gerekenin ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti.

Tasarının görüşmesinin tamamlanmasının ardından güncel konuşmalara geçildi.