BES ve DEV-İŞ toplantıyı terk etti: Mücadeleyi genişleteceğiz

BES ve DEV-İŞ ‘belediye reformu’na karşı mücadeleyi genişletme kararı aldı, her iki sendika bağlı oldukları tüm belediyelerde yarın grev kararı aldı.

Her iki sendika, örgütlü oldukları tüm belediyelerin yarın Meclis önünde olacağını söyledi.

5.5 saat rötarlı başlayan komite toplantısını protesto ederek terk ettiklerini açıklayan sendika başkanları, “Direnişimiz sürecek, demokratik haklarımızı kullanacağız” dedi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ile DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, dayatmaya karşı olduklarını açıklayarak, hükümetin uzlaşı arayışında olmadığını söyledi.

Sendika başkanları hükümetin tasarıyı madde madde görüşüp, Genel Kurul’a sevk etmekte ısrarcı olduğunu aktararak, bu dayatmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Belediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdü

Komite 5.5 saat rötarla toplandı