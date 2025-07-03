Beş ayrı yerde yangın çıktı

Polis basın bültenine göre, Beyköy’de bulunan bir tepelik arazide, saat 13.00 sıralarında çıkan yangında, yaklaşık 40 dönümlük hali arazi içerisinde bulunan kuru otlar, maki bitki örtüsü ve çalılar yandı.

Elektrik kabloları ısınan fritöz yangın çıkardı

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında, saat 16.00 sıralarında, muhtemelen fritözün elektrik kablolarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, fritöz ile su sebili ve muhtelif mutfak eşyaları yandı.

Mutfakta bulunan eşyalar yandı

Hamitköy’de bulunan bir apartman dairesinde, saat 18.00 sıralarında, muhtemelen çalışır durumundaki ocağın gaz kaçırıp plastik aksamları ve ocak üzerindeki plastik tava sapını tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Ev sakinleri tarafından söndürülen yangında, mutfakta bulunan bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Biçerdöverin elektrik aksamları kısa devre yaptı, yangın çıktı

Yedikonuk-Balalan köyleri arasında, saat 19.00 sıralarında, Mehmet Sait Alten’in kullanımındaki DR 812 plakalı biçerdöverle arpa biçildiği esnada, muhtemelen biçerdöverin elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; biçerdöverde hasar meydana geldi.

Haspolat’ta yangın

Son olarak Haspolat’ta saat 23.30’da, bir şahsa ait evin dış kısmında bulunan elektrik aksamlarının aşırı yüklenip kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; elektrik panosu, sayacı ve sigortaları, bir metre uzunluğundaki zırhlı elektrik kablosu ile ahşap elektrik direği yandı.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.