Berlin Film Festivali, Afgan yönetmen Şahrbanoo Sadat'ın "No Good Men" filmiyle açılacak

Berlin Film Festivali’nin açılışı ödüllü Afgan yönetmen Şahrbanoo Sadat'ın üçüncü uzun metraj filmi olan "No Good Men"in dünya prömiyeriyle başlıyor. "No Good Men", festivalin açılış filmi olarak 12 Şubat 2026'da Berlinale Palast'ta gösterilecek.



Türkiye’den bu yıl Berlinale’de 3 film yer alacak

Türkiye’den bu yıl Berlin’de Burak Çevik’in kısa filmi “İki Laborantın Yorgun Saatleri”, Dalya Keleş’in yazıp yönettiği kısa filmi “Yerçekimi” ve Banu Sıvacı'nın ikinci uzun metrajlı filmi "Günyüzü (Hear The Yellow)" gösterilecek.



Burak Çevik’in kısa filmi “İki Laborantın Yorgun Saatleri”, Forum Expanded bölümünde

Yönetmen, senarist ve yapımcı Burak Çevik’in kısa filmi “İki Laborantın Yorgun Saatleri” (The Weary Hours of Two Lab Assistants), dünya prömiyerini 76. Berlinale’de yapacak. Film, festivalin, sinemanın estetik sınırlarını genişleten ve yenilikçi formlara alan açan Forum Expanded bölümünde izleyiciyle buluşacak. Geçmiş yıllarda “Tuzdan Kaide” (Forum, 2018), “Aidiyet” (Forum, 2019) ve “Unutma Biçimleri” (Forum, 2023) filmleriyle festivalde yer alan Burak Çevik böylece, Berlinale programına Türkiye’den dördüncü kez seçilerek büyük bir başarıya imza attı.



Bir gece yarısı deneyi

Nalan Kuruçim, Bahar Çevik ile Didar Püren Erbek’in rol aldığı kısa film, gece yarısının sessizliğinde, çeşitli makinelerle bir takım prosedürleri takip ederek bilinmeyen bir maddeyi inceleyen iki laboratuvar çalışanına odaklanıyor. Burak Çevik’in yazıp yönettiği film Kanat Doğramacı, Nuri Cem Erbak, Burak Çevik, Vanja Vascarac ve Stjepan Hundić’in yapımcılığında ve Uludağ İçecek’in destekleriyle tamamlandı. 16mm peliküle çekilen filmin görüntülerinde, 2023 yapımı “Güneş Sonrası” (Aftersun) ile büyük ses getiren ödüllü görüntü yönetmeni Gregory Oke’nin imzası bulunuyor. Sanat yönetmenliğini Dilşad Aladağ’ın, rengini Nadia Khairat Gómez’in yaptığı filmin müziklerini, Harvard Üniversitesi’nden kompozisyon doktorasını tamamlayan ve elektroakustik çalışmalarıyla tanınan, Berlin merkezli besteci Zeynep Toraman yaptı.



Dalya Keleş’in yazıp yönettiği kısa filmi “Yerçekimi” dünya prömiyerini Berlin’de yapacak

Dalya Keleş’in yazıp yönettiği “Yerçekimi” adlı kısa film de dünya prömiyerini 76. Berlinale’de yapıyor. Yapımcılığını Didem Nur Yayman’ın yaptığı film, festivalin çocuk ve gençlik sinemasına odaklanan Generation Kplus yarışmalı bölümünde gösterilecek. Başrollerini Sudem Berin Dinç, Mustafa Konak ve İpek Çattım’ın paylaştığı ve “Çocukluk hayalin gerçek olsaydı ne olurdu?” sorusunun izini süren film “Yerçekimi”, 12 yaşındaki Deniz’in yetişkin dünyasına ilk adımlarını ve büyüme sancısını konu alıyor.



Banu Sıvacı "Günyüzü (Hear The Yellow)" filmiyle Forum’da Yarışacak

Banu Sıvacı'nın ikinci uzun metrajlı filmi "Günyüzü (Hear The Yellow)" de dünya prömiyerini bu yıl Berlinde yapacak. Film Berlinale'nin festivalin en köklü ve entelektüel derinliği en yüksek bölümlerinden biri olarak kabul edilen Forum bölümünde yer alacak ve çeşitli ödüller için aday olacak. Forum, genellikle keşfedilmemiş yeteneklerin veya usta yönetmenlerin en şaşırtıcı eserlerinin dünya prömiyerlerine (ilk gösterimlerine) ev sahipliği yapar. Başrollerinde Selva Erdener ve Süleyman Kadim Kabaali’nin yer aldığı film, kalabalık ve yetenekli bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Görüntü yönetmenliğini Yusuf Aslanyürek’in üstlendiği yapım; Anagraffilm, AnFilm ve Aslanyürekfilm ortak yapımı olarak hayata geçirildi. Banu Sıvacı, Orkun Huylu, Yusuf Aslanyürek ise filmin yapımcıları olarak filmde yer aldı.