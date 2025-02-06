Lefkoşa - İskele Anayolu'nda bulunan Pınarlı köyü kavşağında bir benzin tankeri devrildi, 1 kişi yaralandı.

Yaralı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde...

Kazayla ilgili açıklama yapan polis, ilgili noktanın trafiğe kapandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"İskele - Ercan Anayolu'nun Geçitkale - Göndere arası akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır. Her iki yöne gidecek sürücüler için ulaşım Gönendere köy içlerindeki alternatif yollardan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur."