“Benzer felaketlerin yine yaşanmaması için ne yapılması gerekenler masaya yatırılmalı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, geçtiğimiz günlerde yaşanan iki ayrı yangın felaketi hakkında açıklamada bulundu. “Geçtiğimiz hafta Gürdağ, geçtiğimiz gün ise Işıl Reklam tesislerinde çıkan yangınlar, bizim için çok değerli olan yerel firmalarımıza hem maddi hem de manevi olarak zarar vermiştir.” şeklinde sözlerine başlayan Şenkul, temennilerinin en kısa sürede işletmelerin yeniden üretime başlayacak koşullara gelmesi olduğunu vurguladı.

Şenkul, yangınların sebeplerinin iyice incelenerek, benzer felaketler yaşanmaması için hep birlikte ne yapılması gerektiğinin masaya yatırılmasının önemine işaret ederken, “Girne Belediyesi ve şahsım adına her iki işletmemize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.