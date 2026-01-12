Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hrtistodulidis’in özel kalem müdürü Charalambos Charalambous, geçen hafta sosyal medyada geniş çapta paylaşılan ve Hhristodulidis'e yardım etmek için seçim kampanyası finansmanı yasalarını ihlal ettiği iddia edilen bir videonun ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı .

İstifasını sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyuran Charalambous, "Son günlerde, cumhurbaşkanına şahsen zarar vermek, hükümeti sorgulamak ve vatanımızın imajına zarar vermek amacıyla hedefli bir çaba sarf ediliyor. Kasıtlı çarpıtmalar, seçici alıntılar ve farklı bir bağlamda yapılan atıflar yoluyla insanları yanıltıcı sonuçlara yönlendiren kendi katılımım, yasal süreçlerden elde edilecek gerçek bilgilerin sağduyulu bir şekilde okunması niyeti olmaksızın, yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda kurumları korumakla yükümlü olduğumuz güveni de zedeleyecek şekilde istismar ediliyor. "Bu nedenle pazar günü polise ifade verdim ve her zaman savunduğum gerçeği, hakkımdaki parçalı haberlerin gerçek bağlamını ortaya koydum. Hiçbir koşul altında dürüstlüğüme veya ülkeme katkıda bulunma konusundaki samimi niyetime en ufak bir gölge düşmesine izin vermeyeceğim. Dahası, hükümetteki varlığımın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne veya cumhurbaşkanına zarar verme amacıyla bir sömürü aracı haline getirilmesine de izin vermeyeceğim” dedi.

İstifa etme kararının bu nedenle alındığını belirten Charalambos Charalambous, bu doğrultuda "Benim için en önemli görevin ülkeyi, hükümeti ve cumhurbaşkanını korumak" olduğunu söyledi.