"Benim edindiğim bilgiye göre İran Kıbrıs'ı vuracak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, edindiği bilgiye göre İran’ın Kıbrıs’ı vuracağını öne sürdü.

İran’ın Trodos’ta bulunan ve işlevi açısından siyasi anlaşmalarda yer almayan radar üssünü hedef alacağını iddia eden Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim edindiğim bilgiye göre İran’ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Doğu Akdeniz’in en yüksek dağı olan Trodos’da bulunan ve işlevi açısından siyasi anlaşmalarda yer almayan Radar üssünü vuracak.

Kıbrıs’ta herkesin İngiliz egemen askeri Ağrotur ve Dikelya üslerini bildiğini, ancak asıl stratejik öneme sahip Trodos’un Siyonist İsrail tarafından kullanıldığının bilinmemektedir.

Troodos, dünyanın ‘telekulağı’ olarak bilinen Echelon sisteminin ana merkezlerinden biridir. GKRY sınırları içinde sınırsız faaliyet gösteren Amerikan ve İngiliz istihbarat birimleri, Troodos Dağı’nda dinleme, izleme, sinyal ve iletişim istihbaratı gibi her türlü casusluk faaliyetini yürütmektedir. Ayrıca İngilizler, Süveyş’teki askeri üslerini Mısır milliyetçiliği nedeniyle kaybettikten sonra tüm operasyonlarını Kıbrıs’a taşımış ve adaya nükleer bomba depoladıkları da bilinmektedir. GKRY’nin 2019 yılından itibaren İsrail ile geliştirdiği ilişkiler kapsamında, gerek sinyal istihbaratı gerekse nükleer silah depolama gibi askeri faaliyetlerin arttığı görülmektedir.

Bugün Siyonist İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, yalnızca Körfez ülkelerini değil, dünyayı da ateşe verecek bir fitili ateşlemiştir. Savaşın merkezinde yer alan GKRY, kısa vadeli çıkarlar uğruna Kıbrıs’ı da bu ateşin ortasına sürüklemiştir. Bunu gören Yunan ve GKRY siyasetçileri de durumu sert şekilde eleştirmektedir.

Bu nedenle, Kıbrıs genelinde başta Trodos olmak üzere diğer İngiliz üsleri kapatılmalı ve ada hızla silahsızlandırılmalıdır. Yarın İran’dan atılacak bir füzenin Trodos’u vurması beklenmemelidir. İran, açıkça savaşın tarafı olan her yeri vuracağını ilan ediyorsa, öncelikli hedeflerden birinin Trodos olması kaçınılmazdır.

Ben, Kıbrıs’ın bir barış adası olmasını istiyorum.”