Lefkoşa'da Lokmacı barikatında muhaceret işlemi yaptırmadan koşarak Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği esnada görevli polisler tarafından yakalanan A.İ.M, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Berat Kızmaz, olguları aktardı. Polis, 16 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Kıbrıs’ın güneyinde sakin zanlının Lefkoşa'da Lokmacı barikatında muhaceret işlemi yaptırmadan koşarak Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği esnada görevli polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde, “Beni güneyde çok üzdüler, çok yıprattılar” dediğini aktardı. Polis memuru, zanlının ifadesinde 2025 yılı Nisan ayında tekne ile Mersin’den gelip, kaçak bir şekilde Kıbrıs’ın güneyine gittiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 2016 yılında işlediği trafik suçundan dolayı yargılanıp, hüküm giydiğini, cezası bittikten sonra sınır dışı edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 1 Ağustos 2023 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine kanunsuz giriş yaptığını ve tespit edilerek, tekrar yargılanarak, 8 Ekim 2024 tarihinde sınır dışı edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 23 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.